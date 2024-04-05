https://ria.ru/20240405/dron-1938076918.html

В России разработали дрон-ретранслятор с полетом до трех часов

В России разработали дрон-ретранслятор с полетом до трех часов - РИА Новости, 05.04.2024

В России разработали дрон-ретранслятор с полетом до трех часов

Российские разработчики создали беспилотник для мониторинга и ретрансляции сигналов, который может находиться в небе до трех часов и летать на расстояние до 300 РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T15:57

2024-04-05T15:57

2024-04-05T15:58

технологии

национальная технологическая инициатива (нти)

московский физико-технический институт

россия

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Российские разработчики создали беспилотник для мониторинга и ретрансляции сигналов, который может находиться в небе до трех часов и летать на расстояние до 300 километров, рассказали РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ). "Беспилотник самолетного типа "Альбатрос" с электродвигателем разработан студентами МФТИ. Максимальное время полета его полета - 3 часа, максимальная дальность полета - 300 километров, максимальная взлетная масса - 5 килограммов, а полезная нагрузка - 2 килограмма. По словам лидера проекта Дениса Беляева, энергоэффективность дрона будет выше на 20% по сравнению с аналогами", - сказали в НТИ. "Проект будет решать проблему ретрансляции сигналов, которая актуальна для агро- и энергопромышленности, а также мониторинга объектов (охрана границ, отслеживание предметов), делать это быстрее в сравнении с имеющимися аналогами решения. Особенность аппарата – в сравнительном увеличении аэродинамического качества летательного аппарата, а также использования воздушных потоком для обеспечения максимальной энергоэффективности", – рассказал Беляев, слова которого передала пресс-служба НТИ. Он добавил, что разработка выйдет на рынок уже осенью этого года, стоимость беспилотника с модулем ретрансляции составит около 150 тысяч рублей. Проект будет представлен в рамках акселератора проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2024".

https://ria.ru/20240401/dron-1937031512.html

https://ria.ru/20231027/yuespilotnik-1905535209.html

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технологии, национальная технологическая инициатива (нти), московский физико-технический институт, россия