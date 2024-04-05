https://ria.ru/20240405/domingo-1938033388.html

Принимали невероятно: российская певица выступила в Париже с Доминго

Принимали невероятно: российская певица выступила в Париже с Доминго - РИА Новости, 05.04.2024

Принимали невероятно: российская певица выступила в Париже с Доминго

В Париже в зале Гаво 4 апреля состоялось концертное исполнение оперы Джузеппе Верди "Набукко", в главных партиях выступили испанский тенор Пласидо Доминго и... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T15:22

2024-04-05T15:22

2024-04-05T16:13

культура

опера

пласидо доминго

хибла герзмава

париж

музыка

новости культуры

франция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938032217_277:0:1004:409_1920x0_80_0_0_b7060cf5b2fd77ab6b1c30b40699f3cf.jpg

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В Париже в зале Гаво 4 апреля состоялось концертное исполнение оперы Джузеппе Верди "Набукко", в главных партиях выступили испанский тенор Пласидо Доминго и российская сопрано Ольга Маслова, сообщили РИА Новости в пресс-службе Конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава."Парижская публика принимала невероятно! Поскольку выступал Доминго, зрители прибыли не только из Франции, но и из разных стран. Зал был переполнен. Публика горячо аплодировала после каждого значимого номера, а в конце устроили долгие стоячие овации. <...> Я не первый раз выступаю в Европе и знаю, что очень трудно заставить публику подняться. У нас получилось! Это был непередаваемый восторг", — рассказала сама Маслова.Как отметила певица, в тот вечер царило искусство, не было "никакой политики, только музыка Верди". Она также поделилась впечатлениями от работы с Доминго, отметив его скромность и уважение ко всем участникам проекта."Живая легенда. <...> А то, как он поддерживал нас, молодых артистов (наш каст был действительно очень молод), какими комплементами одаривал. Конечно, это огромная ответственность — петь перед ним, — призналась сопрано.Ольга Маслова — солистка Мариинского театра, лауреат первой премии Конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава и других международных музыкальных состязаний.

https://ria.ru/20240314/pupo-1932994919.html

https://ria.ru/20230904/muzei-1892861615.html

париж

франция

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Светлана Вовк

Светлана Вовк

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

опера, пласидо доминго, хибла герзмава, париж, музыка, новости культуры, франция, джузеппе верди, европа, мариинский театр, президентский фонд культурных инициатив