https://ria.ru/20240405/domingo-1938033388.html
Принимали невероятно: российская певица выступила в Париже с Доминго
Принимали невероятно: российская певица выступила в Париже с Доминго - РИА Новости, 05.04.2024
Принимали невероятно: российская певица выступила в Париже с Доминго
В Париже в зале Гаво 4 апреля состоялось концертное исполнение оперы Джузеппе Верди "Набукко", в главных партиях выступили испанский тенор Пласидо Доминго и... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T15:22
2024-04-05T15:22
2024-04-05T16:13
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В Париже в зале Гаво 4 апреля состоялось концертное исполнение оперы Джузеппе Верди "Набукко", в главных партиях выступили испанский тенор Пласидо Доминго и российская сопрано Ольга Маслова, сообщили РИА Новости в пресс-службе Конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава."Парижская публика принимала невероятно! Поскольку выступал Доминго, зрители прибыли не только из Франции, но и из разных стран. Зал был переполнен. Публика горячо аплодировала после каждого значимого номера, а в конце устроили долгие стоячие овации. <...> Я не первый раз выступаю в Европе и знаю, что очень трудно заставить публику подняться. У нас получилось! Это был непередаваемый восторг", — рассказала сама Маслова.Как отметила певица, в тот вечер царило искусство, не было "никакой политики, только музыка Верди". Она также поделилась впечатлениями от работы с Доминго, отметив его скромность и уважение ко всем участникам проекта."Живая легенда. <...> А то, как он поддерживал нас, молодых артистов (наш каст был действительно очень молод), какими комплементами одаривал. Конечно, это огромная ответственность — петь перед ним, — призналась сопрано.Ольга Маслова — солистка Мариинского театра, лауреат первой премии Конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава и других международных музыкальных состязаний.
https://ria.ru/20240314/pupo-1932994919.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
опера, пласидо доминго, хибла герзмава, париж, музыка, новости культуры, франция, джузеппе верди, европа, мариинский театр, президентский фонд культурных инициатив
Культура, Опера, Пласидо Доминго, Хибла Герзмава, Париж, Музыка, Новости культуры, Франция, Джузеппе Верди, Европа, Мариинский театр, Президентский фонд культурных инициатив
Принимали невероятно: российская певица выступила в Париже с Доминго
Российская сопрано Ольга Маслова выступила с Пласидо Доминго в Париже
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В Париже в зале Гаво 4 апреля состоялось концертное исполнение оперы Джузеппе Верди "Набукко", в главных партиях выступили испанский тенор Пласидо Доминго и российская сопрано Ольга Маслова, сообщили РИА Новости в пресс-службе Конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава.
"Парижская публика принимала невероятно! Поскольку выступал Доминго, зрители прибыли не только из Франции
, но и из разных стран. Зал был переполнен. Публика горячо аплодировала после каждого значимого номера, а в конце устроили долгие стоячие овации. <...> Я не первый раз выступаю в Европе и знаю, что очень трудно заставить публику подняться. У нас получилось! Это был непередаваемый восторг", — рассказала сама Маслова.
Международный конкурс вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава проводится при поддержке Благотворительного фонда Хиблы Герзмава и Президентского фонда культурных инициатив.
Как отметила певица, в тот вечер царило искусство, не было "никакой политики, только музыка Верди".
Она также поделилась впечатлениями от работы с Доминго, отметив его скромность и уважение ко всем участникам проекта.
"Живая легенда. <...> А то, как он поддерживал нас, молодых артистов (наш каст был действительно очень молод), какими комплементами одаривал. Конечно, это огромная ответственность — петь перед ним, — призналась сопрано.
Ольга Маслова — солистка Мариинского театра
, лауреат первой премии Конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава и других международных музыкальных состязаний.