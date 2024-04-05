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В Подмосковье заключили 322 договора на размещение летних веранд
В Подмосковье заключили 322 договора на размещение летних веранд - РИА Новости, 05.04.2024
В Подмосковье заключили 322 договора на размещение летних веранд
На 1 апреля в Московской области уже заключено 322 договора на размещение летних веранд в кафе и ресторанах, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья. РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T19:59
2024-04-05T19:59
2024-04-05T19:59
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. На 1 апреля в Московской области уже заключено 322 договора на размещение летних веранд в кафе и ресторанах, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья. Всего в 2024 году планируется разместить более 500 сезонных веранд при кафе, ресторанах и заведениях быстрого питания. "Запрос на сезонные площадки предприятий индустрии питания в Подмосковье был всегда. Рестораторы отмечают, что ежегодно спрос на столики под навесом увеличиваются", - сказал председатель правительства Московской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов. Скоро в большинстве заведений общественного питания будет введено сезонное меню с авторскими прохладительными напитками и закусками.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), кафе
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Кафе