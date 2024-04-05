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В Подмосковье заключили 322 договора на размещение летних веранд - РИА Новости, 05.04.2024
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Новости Подмосковья
 
19:59 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/dogovory-1938135713.html
В Подмосковье заключили 322 договора на размещение летних веранд
В Подмосковье заключили 322 договора на размещение летних веранд - РИА Новости, 05.04.2024
В Подмосковье заключили 322 договора на размещение летних веранд
На 1 апреля в Московской области уже заключено 322 договора на размещение летних веранд в кафе и ресторанах, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья. РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T19:59
2024-04-05T19:59
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
кафе
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. На 1 апреля в Московской области уже заключено 322 договора на размещение летних веранд в кафе и ресторанах, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья. Всего в 2024 году планируется разместить более 500 сезонных веранд при кафе, ресторанах и заведениях быстрого питания. "Запрос на сезонные площадки предприятий индустрии питания в Подмосковье был всегда. Рестораторы отмечают, что ежегодно спрос на столики под навесом увеличиваются", - сказал председатель правительства Московской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов. Скоро в большинстве заведений общественного питания будет введено сезонное меню с авторскими прохладительными напитками и закусками.
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московская область (подмосковье), кафе
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Кафе

В Подмосковье заключили 322 договора на размещение летних веранд

© РИА Новости / Кирилл ЗыковПодготовка летних веранд к открытию
Подготовка летних веранд к открытию - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Подготовка летних веранд к открытию
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. На 1 апреля в Московской области уже заключено 322 договора на размещение летних веранд в кафе и ресторанах, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.
Всего в 2024 году планируется разместить более 500 сезонных веранд при кафе, ресторанах и заведениях быстрого питания.
«
"Запрос на сезонные площадки предприятий индустрии питания в Подмосковье был всегда. Рестораторы отмечают, что ежегодно спрос на столики под навесом увеличиваются", - сказал председатель правительства Московской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
Скоро в большинстве заведений общественного питания будет введено сезонное меню с авторскими прохладительными напитками и закусками.
Открытие сезона фонтанов - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Власти Подмосковья запустят более 200 фонтанов в конце апреля
2 апреля, 19:49
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Кафе
 
 
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