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В Подмосковье заключили 322 договора на размещение летних веранд

В Подмосковье заключили 322 договора на размещение летних веранд - РИА Новости, 05.04.2024

В Подмосковье заключили 322 договора на размещение летних веранд

На 1 апреля в Московской области уже заключено 322 договора на размещение летних веранд в кафе и ресторанах, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья. РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T19:59

2024-04-05T19:59

2024-04-05T19:59

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

кафе

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. На 1 апреля в Московской области уже заключено 322 договора на размещение летних веранд в кафе и ресторанах, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья. Всего в 2024 году планируется разместить более 500 сезонных веранд при кафе, ресторанах и заведениях быстрого питания. "Запрос на сезонные площадки предприятий индустрии питания в Подмосковье был всегда. Рестораторы отмечают, что ежегодно спрос на столики под навесом увеличиваются", - сказал председатель правительства Московской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов. Скоро в большинстве заведений общественного питания будет введено сезонное меню с авторскими прохладительными напитками и закусками.

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московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), кафе