Рейтинг@Mail.ru
Диетолог рассказала, кому следует исключить из рациона супы - РИА Новости, 05.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:54 05.04.2024 (обновлено: 05:29 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/dieta-1937940251.html
Диетолог рассказала, кому следует исключить из рациона супы
Диетолог рассказала, кому следует исключить из рациона супы - РИА Новости, 05.04.2024
Диетолог рассказала, кому следует исключить из рациона супы
Супы на наваристых жирных бульонах следует исключить из питания людей с хроническими заболеваниями, даже здоровым людям следует отдавать предпочтение супам,... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T03:54
2024-04-05T05:29
общество
антонина стародубова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/14/1741991436_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_3f9424fca5e0cdef37874f97507f0366.jpg
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Супы на наваристых жирных бульонах следует исключить из питания людей с хроническими заболеваниями, даже здоровым людям следует отдавать предпочтение супам, приготовленным на овощных отварах, сообщила РИА Новости главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова в Международный день супа."Супы – традиционное для нас блюдо. Благодаря относительно большому содержанию жидкости, супы хорошо усваиваются, быстрее вызывают чувство насыщения. Однако не все супы одинаково полезны. Насколько полезным будет то или иное блюдо, зависит от ингредиентов и способа его приготовления. Предпочтение в рационе следует отдавать супам, приготовленным на овощных отварах, их еще называют вегетарианскими", - рассказала Стародубова.По ее словам, для приготовления вегетарианского супа лучше всего использовать различные по цвету и вкусу овощи и зелень – источники витаминов, минеральных веществ, клетчатки."Овощной суп можно приготовить с добавлением различных бобовых, например, гороха, фасоли, нута, чечевицы, или нерафинированных круп — гречневой, перловой, пшенной, овсяной или макаронных изделий из твердых сортов пшеницы. Это позволит обогатить блюдо растительным белком и клетчаткой", — рассказала Стародубова.Диетолог отметила, что заправить суп можно сметаной пониженной жирности или растительным маслом холодного отжима, добавив его в уже готовое блюдо без нагревания."От супов и других блюд, приготовленных на наваристых жирных бульонах, а также с использованием различных колбасных изделий, копченостей, солений и маринованных продуктов, лучше отказаться или употреблять лишь изредка из-за высокого содержания насыщенных жиров и соли. Бульоны, особенно наваристые, как и блюда на его основе, резко ограничиваются или полностью исключаются из питания людей с хроническими заболеваниями, например, с заболеваниями почек, сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, печени и (при) подагре", — подчеркнула собеседница агентства.По ее словам, иногда, при отсутствии противопоказаний, можно ради разнообразия приготовить первое блюдо на бульоне, но и в этом случае лучше предпочесть диетические сорта мяса и птицы — кролика, индейку, цыпленка."При приготовлении рекомендуется слить первый бульон, а с птицы и мяса удалить видимый жир. Можно также приготовить рыбный суп. В качестве альтернативы попробуйте приготовить первое блюдо на овощном отваре, а отварное нежирное мясо, птицу или рыбу добавить в блюдо потом, вместе со свежей зеленью, – при подаче", - уточнила Стародубова.Врач добавила, что к супу можно подать хлеб, но лучше выбрать цельнозерновой хлеб из муки грубого помола, так как продукты из цельного зерна и бобовые обеспечивают организм энергией за счет медленных углеводов, являются источником белка растительного происхождения, витаминов, минеральных веществ, клетчатки и наряду с различными овощами и фруктами составляют основу рациона здорового питания.
https://rsport.ria.ru/20231006/zozh-1901033087.html
https://ria.ru/20240328/ovoschi-1936295014.html
https://ria.ru/20240321/vrach-1934689037.html
https://ria.ru/20240101/sous-1919299699.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/14/1741991436_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_89671d39def850a655bc2634b25c4a1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, антонина стародубова
Общество, Антонина Стародубова
Диетолог рассказала, кому следует исключить из рациона супы

Диетолог: при некоторых болезнях нельзя есть супы на наваристых бульонах

© Depositphotos.com / stockassoЖенщина измеряет талию
Женщина измеряет талию - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© Depositphotos.com / stockasso
Женщина измеряет талию . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Супы на наваристых жирных бульонах следует исключить из питания людей с хроническими заболеваниями, даже здоровым людям следует отдавать предпочтение супам, приготовленным на овощных отварах, сообщила РИА Новости главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова в Международный день супа.
"Супы – традиционное для нас блюдо. Благодаря относительно большому содержанию жидкости, супы хорошо усваиваются, быстрее вызывают чувство насыщения. Однако не все супы одинаково полезны. Насколько полезным будет то или иное блюдо, зависит от ингредиентов и способа его приготовления. Предпочтение в рационе следует отдавать супам, приготовленным на овощных отварах, их еще называют вегетарианскими", - рассказала Стародубова.
Смузи - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
Диетолог перечислил семь продуктов, которые помогут продлить жизнь
6 октября 2023, 19:30
По ее словам, для приготовления вегетарианского супа лучше всего использовать различные по цвету и вкусу овощи и зелень – источники витаминов, минеральных веществ, клетчатки.
"Овощной суп можно приготовить с добавлением различных бобовых, например, гороха, фасоли, нута, чечевицы, или нерафинированных круп — гречневой, перловой, пшенной, овсяной или макаронных изделий из твердых сортов пшеницы. Это позволит обогатить блюдо растительным белком и клетчаткой", — рассказала Стародубова.
Диетолог отметила, что заправить суп можно сметаной пониженной жирности или растительным маслом холодного отжима, добавив его в уже готовое блюдо без нагревания.
Покупатель держит пакетики с семенами - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
Россиянам назвали самое благоприятное время для посева семян овощей
28 марта, 06:23
"От супов и других блюд, приготовленных на наваристых жирных бульонах, а также с использованием различных колбасных изделий, копченостей, солений и маринованных продуктов, лучше отказаться или употреблять лишь изредка из-за высокого содержания насыщенных жиров и соли. Бульоны, особенно наваристые, как и блюда на его основе, резко ограничиваются или полностью исключаются из питания людей с хроническими заболеваниями, например, с заболеваниями почек, сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, печени и (при) подагре", — подчеркнула собеседница агентства.
По ее словам, иногда, при отсутствии противопоказаний, можно ради разнообразия приготовить первое блюдо на бульоне, но и в этом случае лучше предпочесть диетические сорта мяса и птицы — кролика, индейку, цыпленка.
Девушка на консультации у врача-диетолога - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
Врач раскрыла, отказ от какого продукта приведет к появлению жира на животе
21 марта, 13:56
"При приготовлении рекомендуется слить первый бульон, а с птицы и мяса удалить видимый жир. Можно также приготовить рыбный суп. В качестве альтернативы попробуйте приготовить первое блюдо на овощном отваре, а отварное нежирное мясо, птицу или рыбу добавить в блюдо потом, вместе со свежей зеленью, – при подаче", - уточнила Стародубова.
Врач добавила, что к супу можно подать хлеб, но лучше выбрать цельнозерновой хлеб из муки грубого помола, так как продукты из цельного зерна и бобовые обеспечивают организм энергией за счет медленных углеводов, являются источником белка растительного происхождения, витаминов, минеральных веществ, клетчатки и наряду с различными овощами и фруктами составляют основу рациона здорового питания.
Майонез - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
Назван самый полезный соус
1 января, 02:15
 
ОбществоАнтонина Стародубова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала