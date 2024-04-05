https://ria.ru/20240405/dieta-1937940251.html

Диетолог рассказала, кому следует исключить из рациона супы

Диетолог рассказала, кому следует исключить из рациона супы - РИА Новости, 05.04.2024

Диетолог рассказала, кому следует исключить из рациона супы

Супы на наваристых жирных бульонах следует исключить из питания людей с хроническими заболеваниями, даже здоровым людям следует отдавать предпочтение супам,... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T03:54

2024-04-05T03:54

2024-04-05T05:29

общество

антонина стародубова

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Супы на наваристых жирных бульонах следует исключить из питания людей с хроническими заболеваниями, даже здоровым людям следует отдавать предпочтение супам, приготовленным на овощных отварах, сообщила РИА Новости главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова в Международный день супа."Супы – традиционное для нас блюдо. Благодаря относительно большому содержанию жидкости, супы хорошо усваиваются, быстрее вызывают чувство насыщения. Однако не все супы одинаково полезны. Насколько полезным будет то или иное блюдо, зависит от ингредиентов и способа его приготовления. Предпочтение в рационе следует отдавать супам, приготовленным на овощных отварах, их еще называют вегетарианскими", - рассказала Стародубова.По ее словам, для приготовления вегетарианского супа лучше всего использовать различные по цвету и вкусу овощи и зелень – источники витаминов, минеральных веществ, клетчатки."Овощной суп можно приготовить с добавлением различных бобовых, например, гороха, фасоли, нута, чечевицы, или нерафинированных круп — гречневой, перловой, пшенной, овсяной или макаронных изделий из твердых сортов пшеницы. Это позволит обогатить блюдо растительным белком и клетчаткой", — рассказала Стародубова.Диетолог отметила, что заправить суп можно сметаной пониженной жирности или растительным маслом холодного отжима, добавив его в уже готовое блюдо без нагревания."От супов и других блюд, приготовленных на наваристых жирных бульонах, а также с использованием различных колбасных изделий, копченостей, солений и маринованных продуктов, лучше отказаться или употреблять лишь изредка из-за высокого содержания насыщенных жиров и соли. Бульоны, особенно наваристые, как и блюда на его основе, резко ограничиваются или полностью исключаются из питания людей с хроническими заболеваниями, например, с заболеваниями почек, сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, печени и (при) подагре", — подчеркнула собеседница агентства.По ее словам, иногда, при отсутствии противопоказаний, можно ради разнообразия приготовить первое блюдо на бульоне, но и в этом случае лучше предпочесть диетические сорта мяса и птицы — кролика, индейку, цыпленка."При приготовлении рекомендуется слить первый бульон, а с птицы и мяса удалить видимый жир. Можно также приготовить рыбный суп. В качестве альтернативы попробуйте приготовить первое блюдо на овощном отваре, а отварное нежирное мясо, птицу или рыбу добавить в блюдо потом, вместе со свежей зеленью, – при подаче", - уточнила Стародубова.Врач добавила, что к супу можно подать хлеб, но лучше выбрать цельнозерновой хлеб из муки грубого помола, так как продукты из цельного зерна и бобовые обеспечивают организм энергией за счет медленных углеводов, являются источником белка растительного происхождения, витаминов, минеральных веществ, клетчатки и наряду с различными овощами и фруктами составляют основу рациона здорового питания.

https://rsport.ria.ru/20231006/zozh-1901033087.html

https://ria.ru/20240328/ovoschi-1936295014.html

https://ria.ru/20240321/vrach-1934689037.html

https://ria.ru/20240101/sous-1919299699.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, антонина стародубова