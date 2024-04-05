https://ria.ru/20240405/damba-1938157568.html
Момент прорыва дамбы в Орске попал на видео
Момент прорыва дамбы в Орске попал на видео - РИА Новости, 06.04.2024
Момент прорыва дамбы в Орске попал на видео
Момент прорыва дамбы в оренбургском городе Орске сняли на видео, фрагменты видеороликов с происшествием появились в местных соцсетях. РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-05T23:46
2024-04-05T23:46
2024-04-06T00:01
происшествия
орск
урал
прорыв дамбы в орске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938143504_0:0:1020:574_1920x0_80_0_0_f9d245ef36bad07b8cba6018dee91a9e.jpg
САМАРА, 5 апр - РИА Новости. Момент прорыва дамбы в оренбургском городе Орске сняли на видео, фрагменты видеороликов с происшествием появились в местных соцсетях. На видеоролике видно, что техника попыталась засыпать дамбу грунтом, однако поток воды снес остатки преграды и хлынул в город. Ранее в мэрии Орска агентству сообщали, что произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. В городе введен режим ЧС. Сейчас идет массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Власти уточнили, что в зону затопления попадают порядка 11 тысяч человек и более 4 тысяч домов. Для эвакуированных из затопленного района подготовили шесть пунктов временного размещения. По данным собеседника агентства, людей вывозят на частных автобусах и автобусах Орскгортранса. Эвакуация производится в школы №17, 37, 88, 5, 52, Гимназии 1 и 3.
https://ria.ru/20240405/orsk-1938156413.html
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происшествия, орск, урал, прорыв дамбы в орске
Происшествия, Орск, Урал, Прорыв дамбы в Орске
Момент прорыва дамбы в Орске попал на видео
Момент прорыва дамбы в оренбургском Орске попал на видео
САМАРА, 5 апр - РИА Новости. Момент прорыва дамбы в оренбургском городе Орске сняли на видео, фрагменты видеороликов с происшествием появились в местных соцсетях.
На видеоролике видно, что техника попыталась засыпать дамбу грунтом, однако поток воды снес остатки преграды и хлынул в город.
Ранее в мэрии Орска агентству сообщали, что произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал
. В городе введен режим ЧС. Сейчас идет массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Власти уточнили, что в зону затопления попадают порядка 11 тысяч человек и более 4 тысяч домов.
Для эвакуированных из затопленного района подготовили шесть пунктов временного размещения. По данным собеседника агентства, людей вывозят на частных автобусах и автобусах Орскгортранса. Эвакуация производится в школы №17, 37, 88, 5, 52, Гимназии 1 и 3.