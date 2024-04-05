https://ria.ru/20240405/damba-1938157568.html

Момент прорыва дамбы в Орске попал на видео

Момент прорыва дамбы в Орске попал на видео - РИА Новости, 06.04.2024

Момент прорыва дамбы в Орске попал на видео

Момент прорыва дамбы в оренбургском городе Орске сняли на видео, фрагменты видеороликов с происшествием появились в местных соцсетях. РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-05T23:46

2024-04-05T23:46

2024-04-06T00:01

происшествия

орск

урал

прорыв дамбы в орске

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САМАРА, 5 апр - РИА Новости. Момент прорыва дамбы в оренбургском городе Орске сняли на видео, фрагменты видеороликов с происшествием появились в местных соцсетях. На видеоролике видно, что техника попыталась засыпать дамбу грунтом, однако поток воды снес остатки преграды и хлынул в город. Ранее в мэрии Орска агентству сообщали, что произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. В городе введен режим ЧС. Сейчас идет массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Власти уточнили, что в зону затопления попадают порядка 11 тысяч человек и более 4 тысяч домов. Для эвакуированных из затопленного района подготовили шесть пунктов временного размещения. По данным собеседника агентства, людей вывозят на частных автобусах и автобусах Орскгортранса. Эвакуация производится в школы №17, 37, 88, 5, 52, Гимназии 1 и 3.

https://ria.ru/20240405/orsk-1938156413.html

орск

урал

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происшествия, орск, урал, прорыв дамбы в орске