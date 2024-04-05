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Власти Оренбургской области рассказали подробности о повреждении дамбы

Власти Оренбургской области рассказали подробности о повреждении дамбы - РИА Новости, 06.04.2024

Власти Оренбургской области рассказали подробности о повреждении дамбы

Глава Орска Василий Козупица уточнил, что частичное повреждение тела дамбы произошло в двух местах, бригады и техника работают над восстановлением объекта,... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-05T23:36

2024-04-05T23:36

2024-04-06T01:31

происшествия

орск

оренбургская область

кириллов

прорыв дамбы в орске

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УФА, 5 апр — РИА Новости. Глава Орска Василий Козупица уточнил, что частичное повреждение тела дамбы произошло в двух местах, бригады и техника работают над восстановлением объекта, сообщили в правительстве Оренбургской области. "Произошло частичное повреждение тела дамбы в двух местах. Сейчас бригады и техника работают над восстановлением объекта. Проводится эвакуация жителей Старого города и поселка Строителей. Вода может прибывать стремительно, поэтому необходима максимальная оперативность. Автобусы подаются на улицу Орджоникидзе, на площадь Кириллова. Людей перевозят в ПВР или в Новый город к родственникам", — приводятся слова Козупицы.Ранее в мэрии Орска РИА Новости сообщали, что произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили пункты временного размещения. В мэрии уточняли, что прорвало защитную дамбу в районе улицы Оренбургской. В зону затопления попадают 4 258 домов и 10 987 человек.МЧС увеличило группировку сил и средств для ликвидации порыва дамбы в Орске, в пункты временного размещения доставили 135 человек, включая 55 детей.

орск

оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, орск, оренбургская область, кириллов, прорыв дамбы в орске