https://ria.ru/20240405/chibis-1938123036.html

Супруга и дочь навестили губернатора Чибиса в больнице

Супруга и дочь навестили губернатора Чибиса в больнице - РИА Новости, 05.04.2024

Супруга и дочь навестили губернатора Чибиса в больнице

Супруга и дочь навестили губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, которого перевезли в областную клиническую больницу, сообщила РИА Новости пресс-секретарь РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T18:48

2024-04-05T18:48

2024-04-05T18:59

происшествия

нападение на губернатора мурманской области чибиса

андрей чибис

мурманская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 апр — РИА Новости. Супруга и дочь навестили губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, которого перевезли в областную клиническую больницу, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Чибиса Лилия Сечкина."Губернатора навестили его супруга Евгения Владимировна и дочь Елизавета", - сказала пресс-секретарь.Чибис в своем Telegram-канале опубликовал фото, где он находится в больничной палате в окружении жены и дочери.Ранее губернатора Мурманской области перевезли из Апатитско-Кировской центральной городской больницы в Мурманскую клиническую областную больницу, где он находится в отделении интенсивной терапии и реанимации, сообщал оперштаб региона.В четверг вечером было совершено покушение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Как установлено следствием, 42-летний житель города Апатиты, дождавшись, когда губернатор области закончит встречу с жителями, нанес ему удар ножом в живот. Глава региона был госпитализирован в Апатитско-Кировскую центральную городскую больницу. После покушения мужчина попытался скрыться с места происшествия, но был задержан сотрудниками Росгвардии. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности. В СК задержанный объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя знаком с главой региона не был.

https://ria.ru/20240405/pokusheniya-1937978587.html

https://ria.ru/20240405/chibis-1937955112.html

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происшествия, нападение на губернатора мурманской области чибиса, андрей чибис, мурманская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), апатиты