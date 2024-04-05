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Супруга и дочь навестили губернатора Чибиса в больнице
Супруга и дочь навестили губернатора Чибиса в больнице - РИА Новости, 05.04.2024
Супруга и дочь навестили губернатора Чибиса в больнице
Супруга и дочь навестили губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, которого перевезли в областную клиническую больницу, сообщила РИА Новости пресс-секретарь РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T18:48
2024-04-05T18:48
2024-04-05T18:59
происшествия
нападение на губернатора мурманской области чибиса
андрей чибис
мурманская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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апатиты
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 апр — РИА Новости. Супруга и дочь навестили губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, которого перевезли в областную клиническую больницу, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Чибиса Лилия Сечкина."Губернатора навестили его супруга Евгения Владимировна и дочь Елизавета", - сказала пресс-секретарь.Чибис в своем Telegram-канале опубликовал фото, где он находится в больничной палате в окружении жены и дочери.Ранее губернатора Мурманской области перевезли из Апатитско-Кировской центральной городской больницы в Мурманскую клиническую областную больницу, где он находится в отделении интенсивной терапии и реанимации, сообщал оперштаб региона.В четверг вечером было совершено покушение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Как установлено следствием, 42-летний житель города Апатиты, дождавшись, когда губернатор области закончит встречу с жителями, нанес ему удар ножом в живот. Глава региона был госпитализирован в Апатитско-Кировскую центральную городскую больницу. После покушения мужчина попытался скрыться с места происшествия, но был задержан сотрудниками Росгвардии. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности. В СК задержанный объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя знаком с главой региона не был.
https://ria.ru/20240405/pokusheniya-1937978587.html
https://ria.ru/20240405/chibis-1937955112.html
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происшествия, нападение на губернатора мурманской области чибиса, андрей чибис, мурманская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), апатиты
Происшествия, Нападение на губернатора Мурманской области Чибиса, Андрей Чибис, Мурманская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Следственный комитет России (СК РФ), Апатиты
Супруга и дочь навестили губернатора Чибиса в больнице
Супруга и дочь навестили мурманского губернатора Чибиса в больнице