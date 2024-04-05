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Губернатора Чибиса перевезли в областную клиническую больницу - РИА Новости, 05.04.2024
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17:26 05.04.2024 (обновлено: 17:30 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/chibis-1938101512.html
Губернатора Чибиса перевезли в областную клиническую больницу
Губернатора Чибиса перевезли в областную клиническую больницу - РИА Новости, 05.04.2024
Губернатора Чибиса перевезли в областную клиническую больницу
Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса перевезли для дальнейшего лечения в Мурманскую областную клиническую больницу, сообщила РИА Новости пресс-секретарь РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T17:26
2024-04-05T17:30
мурманская область
происшествия
андрей чибис
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 апр – РИА Новости. Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса перевезли для дальнейшего лечения в Мурманскую областную клиническую больницу, сообщила РИА Новости пресс-секретарь губернатора Лилия Сечкина."Губернатора привезли в Мурманскую областную клиническую больницу", - сказала она.Ранее сообщалось, что губернатора региона транспортируют санавиацией для дальнейшего лечения в Мурманскую областную больницу.В четверг вечером было совершено покушение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Как установлено следствием, 42-летний житель Апатит, дождавшись, когда губернатор области закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. Глава региона был госпитализирован в Апатитско-Кировскую центральную городскую больницу. После покушения мужчина попытался скрыться с места происшествия, но был задержан сотрудниками Росгвардии. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности. В СК задержанный объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя знаком с главой региона не был.
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мурманская область, происшествия, андрей чибис
Мурманская область, Происшествия, Андрей Чибис
Губернатора Чибиса перевезли в областную клиническую больницу

Губернатора Мурманской области Чибиса перевезли в областную клиническую больницу

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкГубернатор Мурманской области Андрей Чибис
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 апр – РИА Новости. Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса перевезли для дальнейшего лечения в Мурманскую областную клиническую больницу, сообщила РИА Новости пресс-секретарь губернатора Лилия Сечкина.
«
"Губернатора привезли в Мурманскую областную клиническую больницу", - сказала она.
Ранее сообщалось, что губернатора региона транспортируют санавиацией для дальнейшего лечения в Мурманскую областную больницу.
В четверг вечером было совершено покушение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Как установлено следствием, 42-летний житель Апатит, дождавшись, когда губернатор области закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. Глава региона был госпитализирован в Апатитско-Кировскую центральную городскую больницу. После покушения мужчина попытался скрыться с места происшествия, но был задержан сотрудниками Росгвардии. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности. В СК задержанный объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя знаком с главой региона не был.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис
Биография Андрея Чибиса
Вчера, 08:52
 
Мурманская областьПроисшествияАндрей Чибис
 
 
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