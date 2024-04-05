https://ria.ru/20240405/chibis-1938101512.html

Губернатора Чибиса перевезли в областную клиническую больницу

Губернатора Чибиса перевезли в областную клиническую больницу - РИА Новости, 05.04.2024

Губернатора Чибиса перевезли в областную клиническую больницу

Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса перевезли для дальнейшего лечения в Мурманскую областную клиническую больницу, сообщила РИА Новости пресс-секретарь РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T17:26

2024-04-05T17:26

2024-04-05T17:30

мурманская область

происшествия

андрей чибис

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 апр – РИА Новости. Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса перевезли для дальнейшего лечения в Мурманскую областную клиническую больницу, сообщила РИА Новости пресс-секретарь губернатора Лилия Сечкина."Губернатора привезли в Мурманскую областную клиническую больницу", - сказала она.Ранее сообщалось, что губернатора региона транспортируют санавиацией для дальнейшего лечения в Мурманскую областную больницу.В четверг вечером было совершено покушение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Как установлено следствием, 42-летний житель Апатит, дождавшись, когда губернатор области закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. Глава региона был госпитализирован в Апатитско-Кировскую центральную городскую больницу. После покушения мужчина попытался скрыться с места происшествия, но был задержан сотрудниками Росгвардии. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности. В СК задержанный объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя знаком с главой региона не был.

https://ria.ru/20240405/chibis-1937955112.html

мурманская область

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мурманская область, происшествия, андрей чибис