https://ria.ru/20240405/chibis-1938101512.html
Губернатора Чибиса перевезли в областную клиническую больницу
Губернатора Чибиса перевезли в областную клиническую больницу - РИА Новости, 05.04.2024
Губернатора Чибиса перевезли в областную клиническую больницу
Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса перевезли для дальнейшего лечения в Мурманскую областную клиническую больницу, сообщила РИА Новости пресс-секретарь РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T17:26
2024-04-05T17:26
2024-04-05T17:30
мурманская область
происшествия
андрей чибис
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 апр – РИА Новости. Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса перевезли для дальнейшего лечения в Мурманскую областную клиническую больницу, сообщила РИА Новости пресс-секретарь губернатора Лилия Сечкина."Губернатора привезли в Мурманскую областную клиническую больницу", - сказала она.Ранее сообщалось, что губернатора региона транспортируют санавиацией для дальнейшего лечения в Мурманскую областную больницу.В четверг вечером было совершено покушение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Как установлено следствием, 42-летний житель Апатит, дождавшись, когда губернатор области закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. Глава региона был госпитализирован в Апатитско-Кировскую центральную городскую больницу. После покушения мужчина попытался скрыться с места происшествия, но был задержан сотрудниками Росгвардии. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности. В СК задержанный объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя знаком с главой региона не был.
https://ria.ru/20240405/chibis-1937955112.html
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мурманская область, происшествия, андрей чибис
Мурманская область, Происшествия, Андрей Чибис
Губернатора Чибиса перевезли в областную клиническую больницу
Губернатора Мурманской области Чибиса перевезли в областную клиническую больницу