https://ria.ru/20240405/chibis-1938085857.html
Санавиация перевозит Чибиса в Мурманскую областную клиническую больницу
Санавиация перевозит Чибиса в Мурманскую областную клиническую больницу - РИА Новости, 05.04.2024
Санавиация перевозит Чибиса в Мурманскую областную клиническую больницу
Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в настоящее время транспортируют санавиацией для дальнейшего лечения в Мурманскую областную больницу, сообщила РИА... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T16:33
2024-04-05T16:33
2024-04-05T16:37
мурманская область
происшествия
андрей чибис
нападение на губернатора мурманской области чибиса
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 апр – РИА Новости. Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в настоящее время транспортируют санавиацией для дальнейшего лечения в Мурманскую областную больницу, сообщила РИА Новости пресс-секретарь губернатора Лилия Сечкина."Губернатора транспортируют сейчас санавиацией в Мурманскую областную клиническую больницу", - сказала она.В четверг вечером было совершено покушение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Как установлено следствием, 42-летний житель Апатит, дождавшись, когда губернатор области закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. После покушения мужчина попытался скрыться с места происшествия, но был задержан сотрудниками Росгвардии. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности. В СК задержанный объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя знаком с главой региона не был.
https://ria.ru/20240405/pokusheniya-1937978587.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мурманская область, происшествия, андрей чибис, нападение на губернатора мурманской области чибиса
Мурманская область, Происшествия, Андрей Чибис, Нападение на губернатора Мурманской области Чибиса
Санавиация перевозит Чибиса в Мурманскую областную клиническую больницу
Губернатора Чибиса перевозят санавиацией в Мурманскую областную клинику