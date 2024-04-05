https://ria.ru/20240405/chibis-1938069581.html
Губернатор Мурманской области остается в тяжелом состоянии
Губернатор Мурманской области остается в тяжелом состоянии - РИА Новости, 05.04.2024
Губернатор Мурманской области остается в тяжелом состоянии
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис остается в тяжелом состоянии, сообщил глава регионального Минздрава Дмитрий Панычев, чьи слова привел оперштаб в... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T15:33
2024-04-05T15:33
2024-04-05T17:51
происшествия
мурманская область
андрей чибис
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
нападение на губернатора мурманской области чибиса
апатиты
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 апр — РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис остается в тяжелом состоянии, сообщил глава регионального Минздрава Дмитрий Панычев, чьи слова привел оперштаб в Telegram-канале."Состояние Андрея Владимировича остается тяжелым, в динамике стабильным, соответствует тяжести ранения. Пациенту проводится вся необходимая терапия", — отметил министр.Позднее стало известно, что Чибиса бортом санитарной авиации доставили из Апатитско-Кировской центральной городской больницы в Мурманскую клиническую областную больницу. Он находится в отделении интенсивной терапии и реанимации.По данным следствия, накануне в Апатитах 42-летний местный житель, дождавшись, когда Чибис закончит прием граждан, ударил его ножом в живот. После покушения он попытался скрыться. Сотрудник Росгвардии задержал злоумышленника, ранив из табельного оружия. Ему оказали медицинскую помощь. Губернатору провели операцию, вскоре он пришел в себя.В СК России уточнили, что задержанного ранее привлекали к ответственности за причинение легкого вреда здоровью. Следователи изучают круг общения, содержимое телефона и других электронных носителей нападавшего, назначены судебные экспертизы, в том числе психиатрическая.В отношении жителя Апатитов возбудили дело по статье о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
https://ria.ru/20240405/chibis-1937950654.html
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происшествия, мурманская область, андрей чибис, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), нападение на губернатора мурманской области чибиса, апатиты
Происшествия, Мурманская область, Андрей Чибис, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Следственный комитет России (СК РФ), Нападение на губернатора Мурманской области Чибиса, Апатиты
Губернатор Мурманской области остается в тяжелом состоянии
Минздрав Мурманской области: Чибис после покушения остается в тяжелом состоянии