https://ria.ru/20240405/chibis-1938069581.html

Губернатор Мурманской области остается в тяжелом состоянии

Губернатор Мурманской области остается в тяжелом состоянии - РИА Новости, 05.04.2024

Губернатор Мурманской области остается в тяжелом состоянии

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис остается в тяжелом состоянии, сообщил глава регионального Минздрава Дмитрий Панычев, чьи слова привел оперштаб в... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T15:33

2024-04-05T15:33

2024-04-05T17:51

происшествия

мурманская область

андрей чибис

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

следственный комитет россии (ск рф)

нападение на губернатора мурманской области чибиса

апатиты

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 апр — РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис остается в тяжелом состоянии, сообщил глава регионального Минздрава Дмитрий Панычев, чьи слова привел оперштаб в Telegram-канале."Состояние Андрея Владимировича остается тяжелым, в динамике стабильным, соответствует тяжести ранения. Пациенту проводится вся необходимая терапия", — отметил министр.Позднее стало известно, что Чибиса бортом санитарной авиации доставили из Апатитско-Кировской центральной городской больницы в Мурманскую клиническую областную больницу. Он находится в отделении интенсивной терапии и реанимации.По данным следствия, накануне в Апатитах 42-летний местный житель, дождавшись, когда Чибис закончит прием граждан, ударил его ножом в живот. После покушения он попытался скрыться. Сотрудник Росгвардии задержал злоумышленника, ранив из табельного оружия. Ему оказали медицинскую помощь. Губернатору провели операцию, вскоре он пришел в себя.В СК России уточнили, что задержанного ранее привлекали к ответственности за причинение легкого вреда здоровью. Следователи изучают круг общения, содержимое телефона и других электронных носителей нападавшего, назначены судебные экспертизы, в том числе психиатрическая.В отношении жителя Апатитов возбудили дело по статье о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

https://ria.ru/20240405/chibis-1937950654.html

https://ria.ru/20240405/chibis-1937955112.html

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происшествия, мурманская область, андрей чибис, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), нападение на губернатора мурманской области чибиса, апатиты