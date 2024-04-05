https://ria.ru/20240405/chibis-1938022346.html
В Кремле призвали расследовать покушение на Чибиса в самые короткие сроки
В Кремле призвали расследовать покушение на Чибиса в самые короткие сроки - РИА Новости, 05.04.2024
В Кремле призвали расследовать покушение на Чибиса в самые короткие сроки
Покушение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса должно быть и будет расследовано в самые короткие сроки, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T12:55
2024-04-05T12:55
2024-04-05T12:55
происшествия
мурманская область
андрей чибис
дмитрий песков
апатиты
нападение на губернатора мурманской области чибиса
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Покушение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса должно быть и будет расследовано в самые короткие сроки, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Покушение на главу региона должно быть расследовано и будет расследовано в самые короткие сроки", - сказал Песков журналистам. В четверг вечером было совершено покушение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Как установлено следствием, 42-летний житель Апатит, дождавшись, когда губернатор области закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. После покушения мужчина попытался скрыться с места происшествия, но был задержан сотрудниками Росгвардии. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности. В СК задержанный объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя знаком с главой региона не был.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, мурманская область, андрей чибис, дмитрий песков, апатиты, нападение на губернатора мурманской области чибиса
Происшествия, Мурманская область, Андрей Чибис, Дмитрий Песков, Апатиты, Нападение на губернатора Мурманской области Чибиса
В Кремле призвали расследовать покушение на Чибиса в самые короткие сроки
Песков: покушение на Чибиса должно быть расследовано в самые короткие сроки