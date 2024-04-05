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В Кремле пожелали губернатору Чибису скорейшего выздоровления - РИА Новости, 05.04.2024
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12:52 05.04.2024 (обновлено: 12:53 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/chibis-1938020663.html
В Кремле пожелали губернатору Чибису скорейшего выздоровления
В Кремле пожелали губернатору Чибису скорейшего выздоровления - РИА Новости, 05.04.2024
В Кремле пожелали губернатору Чибису скорейшего выздоровления
В Кремле желают скорейшего выздоровления губернатору Мурманской области Андрею Чибису, который находится в больнице после нападения, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T12:52
2024-04-05T12:53
происшествия
мурманская область
андрей чибис
нападение на губернатора мурманской области чибиса
дмитрий песков
апатиты
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. В Кремле желают скорейшего выздоровления губернатору Мурманской области Андрею Чибису, который находится в больнице после нападения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мы в свою очередь, конечно же, желаем ему скорейшего выздоровления", - сказал Песков журналистам. В четверг вечером было совершено покушение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Как установлено следствием, 42-летний житель Апатит, дождавшись, когда губернатор области закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. После покушения мужчина попытался скрыться с места происшествия, но был задержан сотрудниками Росгвардии. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности. В СК задержанный объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя знаком с главой региона не был.
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происшествия, мурманская область, андрей чибис, нападение на губернатора мурманской области чибиса, дмитрий песков, апатиты
Происшествия, Мурманская область, Андрей Чибис, Нападение на губернатора Мурманской области Чибиса, Дмитрий Песков, Апатиты
В Кремле пожелали губернатору Чибису скорейшего выздоровления

Песков: в Кремле желают мурманскому губернатору Чибису скорейшего выздоровления

© Следком/TelegramМесто нападения на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса
Место нападения на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса
© Следком/Telegram
Место нападения на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. В Кремле желают скорейшего выздоровления губернатору Мурманской области Андрею Чибису, который находится в больнице после нападения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы в свою очередь, конечно же, желаем ему скорейшего выздоровления", - сказал Песков журналистам.
В четверг вечером было совершено покушение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Как установлено следствием, 42-летний житель Апатит, дождавшись, когда губернатор области закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. После покушения мужчина попытался скрыться с места происшествия, но был задержан сотрудниками Росгвардии. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности. В СК задержанный объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя знаком с главой региона не был.
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ПроисшествияМурманская областьАндрей ЧибисНападение на губернатора Мурманской области ЧибисаДмитрий ПесковАпатиты
 
 
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