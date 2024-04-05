https://ria.ru/20240405/chibis-1937986136.html

Охрана мурманского губернатора во время нападения находилась рядом

Охрана мурманского губернатора во время нападения находилась рядом - РИА Новости, 05.04.2024

Охрана мурманского губернатора во время нападения находилась рядом

Охрана губернатора Мурманской области Андрея Чибиса во время нападения находилась рядом, все необходимые действия были предприняты, сообщила его пресс-секретарь РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T11:08

2024-04-05T11:08

2024-04-05T11:16

андрей чибис

нападение на губернатора мурманской области чибиса

происшествия

мурманская область

апатиты

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Охрана губернатора Мурманской области Андрея Чибиса во время нападения находилась рядом, все необходимые действия были предприняты, сообщила его пресс-секретарь Лилия Сечкина в эфире Первого канала.Ранее в пресс-службе главы региона сообщили, что Чибиса ранили ножом в Апатитах, угрозы его жизни нет, нападавший задержан. Главврач больницы, где оперировали губернатора, сообщал, что состояние Чибиса тяжелое, он в реанимации."Охрана находилась рядом, все необходимые действия были предприняты", - сказала Сечкина.

https://ria.ru/20240405/napadenie-1937957609.html

мурманская область

апатиты

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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