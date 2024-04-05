https://ria.ru/20240405/chibis-1937986136.html
Охрана мурманского губернатора во время нападения находилась рядом
Охрана мурманского губернатора во время нападения находилась рядом - РИА Новости, 05.04.2024
Охрана мурманского губернатора во время нападения находилась рядом
Охрана губернатора Мурманской области Андрея Чибиса во время нападения находилась рядом, все необходимые действия были предприняты, сообщила его пресс-секретарь РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T11:08
2024-04-05T11:08
2024-04-05T11:16
андрей чибис
нападение на губернатора мурманской области чибиса
происшествия
мурманская область
апатиты
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Охрана губернатора Мурманской области Андрея Чибиса во время нападения находилась рядом, все необходимые действия были предприняты, сообщила его пресс-секретарь Лилия Сечкина в эфире Первого канала.Ранее в пресс-службе главы региона сообщили, что Чибиса ранили ножом в Апатитах, угрозы его жизни нет, нападавший задержан. Главврач больницы, где оперировали губернатора, сообщал, что состояние Чибиса тяжелое, он в реанимации."Охрана находилась рядом, все необходимые действия были предприняты", - сказала Сечкина.
https://ria.ru/20240405/napadenie-1937957609.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей чибис, нападение на губернатора мурманской области чибиса, происшествия, мурманская область, апатиты
Андрей Чибис, Нападение на губернатора Мурманской области Чибиса, Происшествия, Мурманская область, Апатиты
Охрана мурманского губернатора во время нападения находилась рядом
Охрана губернатора Чибиса предприняла необходимые действия во время нападения