Рейтинг@Mail.ru
Охрана мурманского губернатора во время нападения находилась рядом - РИА Новости, 05.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:08 05.04.2024 (обновлено: 11:16 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/chibis-1937986136.html
Охрана мурманского губернатора во время нападения находилась рядом
Охрана мурманского губернатора во время нападения находилась рядом - РИА Новости, 05.04.2024
Охрана мурманского губернатора во время нападения находилась рядом
Охрана губернатора Мурманской области Андрея Чибиса во время нападения находилась рядом, все необходимые действия были предприняты, сообщила его пресс-секретарь РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T11:08
2024-04-05T11:16
андрей чибис
нападение на губернатора мурманской области чибиса
происшествия
мурманская область
апатиты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1937966845_0:11:3141:1778_1920x0_80_0_0_6d8764456cd0626d6b158ca419bec2b7.jpg
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Охрана губернатора Мурманской области Андрея Чибиса во время нападения находилась рядом, все необходимые действия были предприняты, сообщила его пресс-секретарь Лилия Сечкина в эфире Первого канала.Ранее в пресс-службе главы региона сообщили, что Чибиса ранили ножом в Апатитах, угрозы его жизни нет, нападавший задержан. Главврач больницы, где оперировали губернатора, сообщал, что состояние Чибиса тяжелое, он в реанимации."Охрана находилась рядом, все необходимые действия были предприняты", - сказала Сечкина.
https://ria.ru/20240405/napadenie-1937957609.html
мурманская область
апатиты
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1937966845_412:0:3141:2047_1920x0_80_0_0_e09cbf27d6567ea226e41d3a92dc5761.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
андрей чибис, нападение на губернатора мурманской области чибиса, происшествия, мурманская область, апатиты
Андрей Чибис, Нападение на губернатора Мурманской области Чибиса, Происшествия, Мурманская область, Апатиты
Охрана мурманского губернатора во время нападения находилась рядом

Охрана губернатора Чибиса предприняла необходимые действия во время нападения

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкГубернатор Мурманской области Андрей Чибис
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Александр Казаков
Перейти в медиабанк
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Охрана губернатора Мурманской области Андрея Чибиса во время нападения находилась рядом, все необходимые действия были предприняты, сообщила его пресс-секретарь Лилия Сечкина в эфире Первого канала.
Ранее в пресс-службе главы региона сообщили, что Чибиса ранили ножом в Апатитах, угрозы его жизни нет, нападавший задержан. Главврач больницы, где оперировали губернатора, сообщал, что состояние Чибиса тяжелое, он в реанимации.
"Охрана находилась рядом, все необходимые действия были предприняты", - сказала Сечкина.
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
Росгвардейца, задержавшего напавшего на Чибиса, представят к награде
09:05
 
Андрей ЧибисНападение на губернатора Мурманской области ЧибисаПроисшествияМурманская областьАпатиты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала