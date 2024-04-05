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Пресс-секретарь рассказала подробности нападения на мурманского губернатора - РИА Новости, 05.04.2024
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10:36 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/chibis-1937974140.html
Пресс-секретарь рассказала подробности нападения на мурманского губернатора
Пресс-секретарь рассказала подробности нападения на мурманского губернатора - РИА Новости, 05.04.2024
Пресс-секретарь рассказала подробности нападения на мурманского губернатора
Нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса произошло сразу после того, как он вышел из ДК, где проходила его встреча с жителями, сообщила... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T10:36
2024-04-05T10:36
происшествия
мурманская область
андрей чибис
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
апатиты
нападение на губернатора мурманской области чибиса
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса произошло сразу после того, как он вышел из ДК, где проходила его встреча с жителями, сообщила пресс-секретарь губернатора Мурманской области Лилия Сечкина. &quot;Губернатор уже выходил со встречи, он прямо только-только вышел из ДК, как подбежал мужчина и нанес губернатору ножевое ранение. Андрей Владимирович находился в сознании, он сам дошел до машины, оперативно доехали до больницы. его сразу же отвезли в операционную&quot;. - рассказала Сечкина в эфире телеканала &quot;Россия 24&quot;.В четверг вечером было совершено покушение на Чибиса. Как установлено следствием, 42-летний житель Апатит, дождавшись, когда губернатор области закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. После покушения мужчина попытался скрыться с места происшествия, но был задержан сотрудниками Росгвардии. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности. В СК задержанный объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя знаком с главой региона не был.
https://ria.ru/20240405/gubernator-1937973835.html
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происшествия, мурманская область, андрей чибис, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), апатиты, нападение на губернатора мурманской области чибиса
Происшествия, Мурманская область, Андрей Чибис, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Следственный комитет России (СК РФ), Апатиты, Нападение на губернатора Мурманской области Чибиса
Пресс-секретарь рассказала подробности нападения на мурманского губернатора

Пресс-секретарь губернатора: нападение произошло, когда Чибис вышел из ДК

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкГубернатор Мурманской области Андрей Чибис
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса произошло сразу после того, как он вышел из ДК, где проходила его встреча с жителями, сообщила пресс-секретарь губернатора Мурманской области Лилия Сечкина.
«

"Губернатор уже выходил со встречи, он прямо только-только вышел из ДК, как подбежал мужчина и нанес губернатору ножевое ранение. Андрей Владимирович находился в сознании, он сам дошел до машины, оперативно доехали до больницы. его сразу же отвезли в операционную". - рассказала Сечкина в эфире телеканала "Россия 24".

В четверг вечером было совершено покушение на Чибиса. Как установлено следствием, 42-летний житель Апатит, дождавшись, когда губернатор области закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. После покушения мужчина попытался скрыться с места происшествия, но был задержан сотрудниками Росгвардии. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности. В СК задержанный объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя знаком с главой региона не был.
Вид на город и порт Мурманска со стороны Кольского залива - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
Решение об и.о. губернатора Мурманской области примут в ближайшее время
10:36
 
ПроисшествияМурманская областьАндрей ЧибисФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Следственный комитет России (СК РФ)АпатитыНападение на губернатора Мурманской области Чибиса
 
 
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