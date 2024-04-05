https://ria.ru/20240405/chibis-1937974140.html

Пресс-секретарь рассказала подробности нападения на мурманского губернатора

Пресс-секретарь рассказала подробности нападения на мурманского губернатора - РИА Новости, 05.04.2024

Пресс-секретарь рассказала подробности нападения на мурманского губернатора

Нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса произошло сразу после того, как он вышел из ДК, где проходила его встреча с жителями, сообщила... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T10:36

2024-04-05T10:36

2024-04-05T10:36

происшествия

мурманская область

андрей чибис

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

следственный комитет россии (ск рф)

апатиты

нападение на губернатора мурманской области чибиса

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса произошло сразу после того, как он вышел из ДК, где проходила его встреча с жителями, сообщила пресс-секретарь губернатора Мурманской области Лилия Сечкина. "Губернатор уже выходил со встречи, он прямо только-только вышел из ДК, как подбежал мужчина и нанес губернатору ножевое ранение. Андрей Владимирович находился в сознании, он сам дошел до машины, оперативно доехали до больницы. его сразу же отвезли в операционную". - рассказала Сечкина в эфире телеканала "Россия 24".В четверг вечером было совершено покушение на Чибиса. Как установлено следствием, 42-летний житель Апатит, дождавшись, когда губернатор области закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. После покушения мужчина попытался скрыться с места происшествия, но был задержан сотрудниками Росгвардии. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности. В СК задержанный объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя знаком с главой региона не был.

https://ria.ru/20240405/gubernator-1937973835.html

мурманская область

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происшествия, мурманская область, андрей чибис, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), апатиты, нападение на губернатора мурманской области чибиса