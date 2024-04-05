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Пресс-секретарь Чибиса рассказала о его состоянии - РИА Новости, 05.04.2024
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10:33 05.04.2024 (обновлено: 10:36 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/chibis-1937972869.html
Пресс-секретарь Чибиса рассказала о его состоянии
Пресс-секретарь Чибиса рассказала о его состоянии - РИА Новости, 05.04.2024
Пресс-секретарь Чибиса рассказала о его состоянии
Прогнозы о восстановлении губернатора Мурманской области Андрея Чибиса после нападения делать рано, сам он настроен оптимистично, сообщила его пресс-секретарь... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T10:33
2024-04-05T10:36
мурманская область
андрей чибис
нападение на губернатора мурманской области чибиса
происшествия
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Прогнозы о восстановлении губернатора Мурманской области Андрея Чибиса после нападения делать рано, сам он настроен оптимистично, сообщила его пресс-секретарь Лилия Сечкина в эфире телеканала "Россия 24"."Сейчас он в постоперационном состоянии, врачи смотрят на динамику его состояния, чтобы принимать дальнейшие решения по его лечению. Сейчас какие-либо еще прогнозы по восстановлению, сколько это займет, крайне рано (давать)", - сказала она.По ее словам, сам губернатор настроен оптимистично. "Как и всегда. В первую очередь рвется вернуться к работе", - отметила она.
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мурманская область, андрей чибис, нападение на губернатора мурманской области чибиса, происшествия
Мурманская область, Андрей Чибис, Нападение на губернатора Мурманской области Чибиса, Происшествия
Пресс-секретарь Чибиса рассказала о его состоянии

Пресс-секретарь: прогнозы о восстановлении губернатора Чибиса делать рано

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкГубернатор Мурманской области Андрей Чибис
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Прогнозы о восстановлении губернатора Мурманской области Андрея Чибиса после нападения делать рано, сам он настроен оптимистично, сообщила его пресс-секретарь Лилия Сечкина в эфире телеканала "Россия 24".
"Сейчас он в постоперационном состоянии, врачи смотрят на динамику его состояния, чтобы принимать дальнейшие решения по его лечению. Сейчас какие-либо еще прогнозы по восстановлению, сколько это займет, крайне рано (давать)", - сказала она.
По ее словам, сам губернатор настроен оптимистично. "Как и всегда. В первую очередь рвется вернуться к работе", - отметила она.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис
Биография Андрея Чибиса
08:52
 
Мурманская областьАндрей ЧибисНападение на губернатора Мурманской области ЧибисаПроисшествия
 
 
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