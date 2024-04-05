https://ria.ru/20240405/chibis-1937969274.html
Пресс-секретарь рассказала о действиях мурманского губернатора до операции
Пресс-секретарь рассказала о действиях мурманского губернатора до операции - РИА Новости, 05.04.2024
Пресс-секретарь рассказала о действиях мурманского губернатора до операции
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис после нападения оставался в сознании, успел до операции позвонить супруге и успокоить ее, рассказала его... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T10:16
2024-04-05T10:16
2024-04-05T10:38
нападение на губернатора мурманской области чибиса
андрей чибис
мурманская область
происшествия
апатиты
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис после нападения оставался в сознании, успел до операции позвонить супруге и успокоить ее, рассказала его пресс-секретарь Лилия Сечкина."Перед операционной, что он первое сделал, это позвонил супруге и сообщил ей о случившимся. Соответственно, она об этом узнала раньше, чем все на свете. И как только он пришел в себя, первое, что он сделал, это набрал Евгении Владимировне", - рассказала пресс-секретарь в эфире телеканала "Россия 24".По ее словам, сразу после нападения губернатор оставался в сознании.В четверг вечером было совершено покушение на Чибиса. Как установлено следствием, 42-летний житель Апатит, дождавшись, когда губернатор закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. После покушения мужчина попытался скрыться с места происшествия, но был задержан сотрудниками Росгвардии. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности. В СК задержанный объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя знаком с главой региона не был.
https://ria.ru/20240405/chibis-1937966180.html
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нападение на губернатора мурманской области чибиса, андрей чибис, мурманская область, происшествия, апатиты, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф)
Нападение на губернатора Мурманской области Чибиса, Андрей Чибис, Мурманская область, Происшествия, Апатиты, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Следственный комитет России (СК РФ)
Пресс-секретарь рассказала о действиях мурманского губернатора до операции
Губернатор Мурманской области успел до операции позвонить супруге и успокоить ее