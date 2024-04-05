https://ria.ru/20240405/chibis-1937969274.html

Пресс-секретарь рассказала о действиях мурманского губернатора до операции

Пресс-секретарь рассказала о действиях мурманского губернатора до операции - РИА Новости, 05.04.2024

Пресс-секретарь рассказала о действиях мурманского губернатора до операции

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис после нападения оставался в сознании, успел до операции позвонить супруге и успокоить ее, рассказала его... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T10:16

2024-04-05T10:16

2024-04-05T10:38

нападение на губернатора мурманской области чибиса

андрей чибис

мурманская область

происшествия

апатиты

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис после нападения оставался в сознании, успел до операции позвонить супруге и успокоить ее, рассказала его пресс-секретарь Лилия Сечкина."Перед операционной, что он первое сделал, это позвонил супруге и сообщил ей о случившимся. Соответственно, она об этом узнала раньше, чем все на свете. И как только он пришел в себя, первое, что он сделал, это набрал Евгении Владимировне", - рассказала пресс-секретарь в эфире телеканала "Россия 24".По ее словам, сразу после нападения губернатор оставался в сознании.В четверг вечером было совершено покушение на Чибиса. Как установлено следствием, 42-летний житель Апатит, дождавшись, когда губернатор закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. После покушения мужчина попытался скрыться с места происшествия, но был задержан сотрудниками Росгвардии. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности. В СК задержанный объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя знаком с главой региона не был.

https://ria.ru/20240405/chibis-1937966180.html

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нападение на губернатора мурманской области чибиса, андрей чибис, мурманская область, происшествия, апатиты, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф)