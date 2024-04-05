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Чибис пришел в себя после операции - РИА Новости, 05.04.2024
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08:03 05.04.2024 (обновлено: 10:59 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/chibis-1937951251.html
Чибис пришел в себя после операции
Чибис пришел в себя после операции - РИА Новости, 05.04.2024
Чибис пришел в себя после операции
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис пришел в себя после операции и выступил с обращением в Telegram-канале. РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T08:03
2024-04-05T10:59
происшествия
андрей чибис
мурманская область
апатиты
нападение на губернатора мурманской области чибиса
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис пришел в себя после операции и выступил с обращением в Telegram-канале."Огромное спасибо хочу сказать нашим врачам, которые спасли и сделали все быстро и четко, и правильно. И, конечно, всем вам за то, что переживаете и поддерживаете. Спасибо огромное! Сейчас буду восстанавливаться и дальше в бой — только вперед! Все будет хорошо", — сказал глава региона.В больнице губернатору провели лапаротомию, ревизию и гемостаз.На Чибиса напали с ножом накануне вечером в Апатитах после его встречи с горожанами. Росгвардия заявила, что омоновец задержал злоумышленника, ранив из табельного оружия. Ему оказали медицинскую помощь.На допросе подозреваемый объяснил свой поступок неприязнью к главе региона, хотя лично не был с ним знаком.В СК уточнили, что задержанный ранее привлекался к ответственности по статье 115 Уголовного кодекса за причинение легкого вреда здоровью.
https://ria.ru/20240405/chibis-1937950654.html
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мурманская область
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Губернатор Чибис о своем состоянии после операции
Мурманский губернатор после операции сообщил, что пришел в себя, "будет восстанавливаться и дальше в бой"
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происшествия, андрей чибис, мурманская область, апатиты, нападение на губернатора мурманской области чибиса
Происшествия, Андрей Чибис, Мурманская область, Апатиты, Нападение на губернатора Мурманской области Чибиса
Чибис пришел в себя после операции

Губернатор Мурманский области Чибис пришел в себя после операции и записал видео

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис пришел в себя после операции и выступил с обращением в Telegram-канале.
"Огромное спасибо хочу сказать нашим врачам, которые спасли и сделали все быстро и четко, и правильно. И, конечно, всем вам за то, что переживаете и поддерживаете. Спасибо огромное! Сейчас буду восстанавливаться и дальше в бой — только вперед! Все будет хорошо", — сказал глава региона.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
Мужчина, напавший на Чибиса, объяснил свой поступок неприязнью к нему
07:56
В больнице губернатору провели лапаротомию, ревизию и гемостаз.
На Чибиса напали с ножом накануне вечером в Апатитах после его встречи с горожанами. Росгвардия заявила, что омоновец задержал злоумышленника, ранив из табельного оружия. Ему оказали медицинскую помощь.
На допросе подозреваемый объяснил свой поступок неприязнью к главе региона, хотя лично не был с ним знаком.
В СК уточнили, что задержанный ранее привлекался к ответственности по статье 115 Уголовного кодекса за причинение легкого вреда здоровью.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис
Биография Андрея Чибиса
08:52
 
ПроисшествияАндрей ЧибисМурманская областьАпатитыНападение на губернатора Мурманской области Чибиса
 
 
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