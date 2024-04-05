https://ria.ru/20240405/chibis-1937951251.html

Чибис пришел в себя после операции

Чибис пришел в себя после операции - РИА Новости, 05.04.2024

Чибис пришел в себя после операции

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис пришел в себя после операции и выступил с обращением в Telegram-канале. РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T08:03

2024-04-05T08:03

2024-04-05T10:59

происшествия

андрей чибис

мурманская область

апатиты

нападение на губернатора мурманской области чибиса

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис пришел в себя после операции и выступил с обращением в Telegram-канале."Огромное спасибо хочу сказать нашим врачам, которые спасли и сделали все быстро и четко, и правильно. И, конечно, всем вам за то, что переживаете и поддерживаете. Спасибо огромное! Сейчас буду восстанавливаться и дальше в бой — только вперед! Все будет хорошо", — сказал глава региона.В больнице губернатору провели лапаротомию, ревизию и гемостаз.На Чибиса напали с ножом накануне вечером в Апатитах после его встречи с горожанами. Росгвардия заявила, что омоновец задержал злоумышленника, ранив из табельного оружия. Ему оказали медицинскую помощь.На допросе подозреваемый объяснил свой поступок неприязнью к главе региона, хотя лично не был с ним знаком.В СК уточнили, что задержанный ранее привлекался к ответственности по статье 115 Уголовного кодекса за причинение легкого вреда здоровью.

https://ria.ru/20240405/chibis-1937950654.html

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мурманская область

апатиты

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Губернатор Чибис о своем состоянии после операции Мурманский губернатор после операции сообщил, что пришел в себя, "будет восстанавливаться и дальше в бой" 2024-04-05T08:03 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, андрей чибис, мурманская область, апатиты, нападение на губернатора мурманской области чибиса