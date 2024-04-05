https://ria.ru/20240405/chibis-1937936393.html

Глава мурманского Минздрава рассказал о состоянии губернатора Чибиса

Глава мурманского Минздрава рассказал о состоянии губернатора Чибиса - РИА Новости, 05.04.2024

Глава мурманского Минздрава рассказал о состоянии губернатора Чибиса

Губернатору Мурманской области Андрею Чибису провели операцию на животе, приводятся слова главы Минздрава региона Дмитрия Панычева в Telegram-канале оперштаба... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T02:07

2024-04-05T02:07

2024-04-05T10:06

нападение на губернатора мурманской области чибиса

мурманская область

андрей чибис

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Губернатору Мурманской области Андрею Чибису провели операцию на животе, приводятся слова главы Минздрава региона Дмитрия Панычева в Telegram-канале оперштаба Мурманской области."Состояние тяжелое, стабильное, помощь медицинская в необходимом объеме оказана. Выполнена лапаротомия, ревизия, гемостаз", — сказал он.Панычев добавил, что в ближайший послеоперационный период Чибис находится в палате реанимации и интенсивной терапии под наблюдением.Позднее стало известно, что губернатор пришел. Он сказал, что "будет восстанавливаться — и дальше в бой".На главу региона напали с ножом 4 апреля вечером. Это произошло в Апатитах после его встречи с горожанами. Росгвардия сообщила, что омоновец задержал нападавшего, ранив из табельного оружия.

https://ria.ru/20240405/chibis-1937950654.html

мурманская область

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нападение на губернатора мурманской области чибиса, мурманская область, андрей чибис