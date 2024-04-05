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Медведев пожелал Чибису побыстрее выздороветь и вернуться в строй - РИА Новости, 05.04.2024
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01:31 05.04.2024 (обновлено: 01:37 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/chibis-1937934350.html
Медведев пожелал Чибису побыстрее выздороветь и вернуться в строй
Медведев пожелал Чибису побыстрее выздороветь и вернуться в строй - РИА Новости, 05.04.2024
Медведев пожелал Чибису побыстрее выздороветь и вернуться в строй
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев направил телеграмму в адрес губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, на которого было совершено нападение, пожелал... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T01:31
2024-04-05T01:37
нападение на губернатора мурманской области чибиса
дмитрий медведев
россия
мурманская область
андрей чибис
апатиты
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев направил телеграмму в адрес губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, на которого было совершено нападение, пожелал ему побыстрее выздороветь и вернуться в строй, сообщили в секретариате Медведева.Ранее в пресс-службе главы региона сообщили, что Чибиса ранили ножом в Апатитах, нападавший задержан. Главврач Кировско-Апатитской больницы рассказал, что состояние губернатора оценивается как тяжелое, он прооперирован.В телеграмме Медведев, в частности, пожелал Чибису "побыстрее выздороветь, поправится и вернуться в строй".
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нападение на губернатора мурманской области чибиса, дмитрий медведев, россия, мурманская область, андрей чибис, апатиты
Нападение на губернатора Мурманской области Чибиса, Дмитрий Медведев, Россия, Мурманская область, Андрей Чибис, Апатиты
Медведев пожелал Чибису побыстрее выздороветь и вернуться в строй

Медведев пожелал губернатору Чибису побыстрее выздороветь и вернуться в строй

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев направил телеграмму в адрес губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, на которого было совершено нападение, пожелал ему побыстрее выздороветь и вернуться в строй, сообщили в секретариате Медведева.
Ранее в пресс-службе главы региона сообщили, что Чибиса ранили ножом в Апатитах, нападавший задержан. Главврач Кировско-Апатитской больницы рассказал, что состояние губернатора оценивается как тяжелое, он прооперирован.
Сотрудник Росгвардии - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
При задержании напавшего на губернатора Чибиса применили табельное оружие
01:12
В телеграмме Медведев, в частности, пожелал Чибису "побыстрее выздороветь, поправится и вернуться в строй".
 
Нападение на губернатора Мурманской области ЧибисаДмитрий МедведевРоссияМурманская областьАндрей ЧибисАпатиты
 
 
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