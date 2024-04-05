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Медведев пожелал Чибису побыстрее выздороветь и вернуться в строй

Медведев пожелал Чибису побыстрее выздороветь и вернуться в строй - РИА Новости, 05.04.2024

Медведев пожелал Чибису побыстрее выздороветь и вернуться в строй

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев направил телеграмму в адрес губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, на которого было совершено нападение, пожелал... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T01:31

2024-04-05T01:31

2024-04-05T01:37

нападение на губернатора мурманской области чибиса

дмитрий медведев

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андрей чибис

апатиты

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев направил телеграмму в адрес губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, на которого было совершено нападение, пожелал ему побыстрее выздороветь и вернуться в строй, сообщили в секретариате Медведева.Ранее в пресс-службе главы региона сообщили, что Чибиса ранили ножом в Апатитах, нападавший задержан. Главврач Кировско-Апатитской больницы рассказал, что состояние губернатора оценивается как тяжелое, он прооперирован.В телеграмме Медведев, в частности, пожелал Чибису "побыстрее выздороветь, поправится и вернуться в строй".

https://ria.ru/20240405/zaderzhanie-1937933524.html

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нападение на губернатора мурманской области чибиса, дмитрий медведев, россия, мурманская область, андрей чибис, апатиты