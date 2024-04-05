https://ria.ru/20240405/chibis-1937934081.html

Мурманский сенатор назвал нападение на Чибиса чудовищным преступлением

Мурманский сенатор назвал нападение на Чибиса чудовищным преступлением - РИА Новости, 05.04.2024

Мурманский сенатор назвал нападение на Чибиса чудовищным преступлением

Нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса - это чудовищное преступление, заявил РИА Новости сенатор от региона Константин Долгов, выразив... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T01:26

2024-04-05T01:26

2024-04-05T01:26

мурманская область

константин долгов

андрей чибис

апатиты

происшествия

нападение на губернатора мурманской области чибиса

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса - это чудовищное преступление, заявил РИА Новости сенатор от региона Константин Долгов, выразив уверенность, что оно будет расследовано. Ранее в пресс-службе главы региона сообщили, что Чибиса ранили ножом в Апатитах, угрозы его жизни нет, нападавший задержан. Главврач больницы, где оперировали губернатора, сообщал, что состояние Чибиса тяжелое, он в реанимации. "Это чудовищное преступление, правоохранительные органы работают, ведётся следствие", - сказал Долгов. По его мнению, следователи работают профессионально, "преступление будет расследовано". "Сейчас молимся о здоровье Андрея Владимировича", - сказал сенатор.

https://ria.ru/20240405/chibis-1937933855.html

https://ria.ru/20240405/zaderzhanie-1937933524.html

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мурманская область, константин долгов, андрей чибис, апатиты, происшествия, нападение на губернатора мурманской области чибиса