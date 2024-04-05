https://ria.ru/20240405/chibis-1937934081.html
Мурманский сенатор назвал нападение на Чибиса чудовищным преступлением
Мурманский сенатор назвал нападение на Чибиса чудовищным преступлением - РИА Новости, 05.04.2024
Мурманский сенатор назвал нападение на Чибиса чудовищным преступлением
Нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса - это чудовищное преступление, заявил РИА Новости сенатор от региона Константин Долгов, выразив... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T01:26
2024-04-05T01:26
2024-04-05T01:26
мурманская область
константин долгов
андрей чибис
апатиты
происшествия
нападение на губернатора мурманской области чибиса
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса - это чудовищное преступление, заявил РИА Новости сенатор от региона Константин Долгов, выразив уверенность, что оно будет расследовано. Ранее в пресс-службе главы региона сообщили, что Чибиса ранили ножом в Апатитах, угрозы его жизни нет, нападавший задержан. Главврач больницы, где оперировали губернатора, сообщал, что состояние Чибиса тяжелое, он в реанимации. "Это чудовищное преступление, правоохранительные органы работают, ведётся следствие", - сказал Долгов. По его мнению, следователи работают профессионально, "преступление будет расследовано". "Сейчас молимся о здоровье Андрея Владимировича", - сказал сенатор.
https://ria.ru/20240405/chibis-1937933855.html
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мурманская область, константин долгов, андрей чибис, апатиты, происшествия, нападение на губернатора мурманской области чибиса
Мурманская область, Константин Долгов, Андрей Чибис, Апатиты, Происшествия, Нападение на губернатора Мурманской области Чибиса
Мурманский сенатор назвал нападение на Чибиса чудовищным преступлением
Сенатор от Мурманска Долгов назвал нападение на Чибиса чудовищным преступлением