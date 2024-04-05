https://ria.ru/20240405/chibis-1937931518.html
Глава мурманского минздрава выехал в Кировск, где госпитализирован Чибис
Глава мурманского минздрава выехал в Кировск, где госпитализирован Чибис - РИА Новости, 05.04.2024
Глава мурманского минздрава выехал в Кировск, где госпитализирован Чибис
Министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев выехал в Кировск, куда был доставлен губернатор Андрей Чибис после ножевого ранения, сообщили РИА... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T00:43
2024-04-05T00:43
2024-04-05T01:40
мурманская область
кировск
андрей чибис
апатиты
происшествия
нападение на губернатора мурманской области чибиса
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МУРМАНСК, 5 апр – РИА Новости. Министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев выехал в Кировск, куда был доставлен губернатор Андрей Чибис после ножевого ранения, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона."Министр здравоохранения Дмитрий Панычев выехал, про бригаду медиков сказать не могу", - сказала собеседница агентства.Ранее РИА Новости сообщили, что губернатора Мурманской области Андрея Чибиса ранили ножом в Апатитах, нападавший задержан, главе региона потребовалась операция.
https://ria.ru/20240405/chibis-1937931171.html
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мурманская область, кировск, андрей чибис, апатиты, происшествия, нападение на губернатора мурманской области чибиса
Мурманская область, Кировск, Андрей Чибис, Апатиты, Происшествия, Нападение на губернатора Мурманской области Чибиса
Глава мурманского минздрава выехал в Кировск, где госпитализирован Чибис
Мурманский министр здравоохранения выехал в Кировск, где госпитализирован Чибис