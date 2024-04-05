https://ria.ru/20240405/chibis-1937931518.html

Глава мурманского минздрава выехал в Кировск, где госпитализирован Чибис

Глава мурманского минздрава выехал в Кировск, где госпитализирован Чибис - РИА Новости, 05.04.2024

Глава мурманского минздрава выехал в Кировск, где госпитализирован Чибис

Министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев выехал в Кировск, куда был доставлен губернатор Андрей Чибис после ножевого ранения, сообщили РИА... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T00:43

2024-04-05T00:43

2024-04-05T01:40

мурманская область

кировск

андрей чибис

апатиты

происшествия

нападение на губернатора мурманской области чибиса

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МУРМАНСК, 5 апр – РИА Новости. Министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев выехал в Кировск, куда был доставлен губернатор Андрей Чибис после ножевого ранения, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона."Министр здравоохранения Дмитрий Панычев выехал, про бригаду медиков сказать не могу", - сказала собеседница агентства.Ранее РИА Новости сообщили, что губернатора Мурманской области Андрея Чибиса ранили ножом в Апатитах, нападавший задержан, главе региона потребовалась операция.

https://ria.ru/20240405/chibis-1937931171.html

мурманская область

кировск

апатиты

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мурманская область, кировск, андрей чибис, апатиты, происшествия, нападение на губернатора мурманской области чибиса