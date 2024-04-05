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Мурманский губернатор Чибис после нападения находится в тяжелом состоянии
Мурманский губернатор Чибис после нападения находится в тяжелом состоянии - РИА Новости, 05.04.2024
Мурманский губернатор Чибис после нападения находится в тяжелом состоянии
Состояние губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, на которого напали с ножом после встречи в Апатитах, тяжелое, он находится в реанимации, сообщил... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T00:39
2024-04-05T00:39
2024-04-05T08:53
мурманская область
происшествия
апатиты
кировск
андрей чибис
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
нападение на губернатора мурманской области чибиса
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МУРМАНСК, 5 апр — РИА Новости. Состояние губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, на которого напали с ножом после встречи в Апатитах, тяжелое, он находится в реанимации, сообщил главврач Апатитско-Кировской больницы Юрий Ширяев."Состояние тяжелое, в реанимации. На самом деле ему очень сильно повезло, что не задета аорта, поэтому дальше лечение будет проходить в реанимации", — сказал медик.Оперштаб Мурманской области уточнил, что Чибису сделали операцию, она длилась больше часа.Как сообщил позднее глава Минздрава региона Дмитрий Панычев, состояние губернатора тяжелое, стабильное. "Выполнена лапаротомия, ревизия, гемостаз", — добавил он.Накануне вечером на мурманского губернатора напал с ножом мужчина, это произошло после встречи с жителями Апатитов у выхода из местного ДК. По информации издания "Вечерний Мурманск", Чибис получил ранение в живот, его отвезли в больницу в соседнем Кировске.Напавшего на губернатора мужчину задержал сотрудник Росгвардии. Ему пришлось применить табельное оружие, предполагаемый преступник был ранен. По данным СК, нападение совершил житель Апатитов.Источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что подозреваемый 1981 года рождения работал на железной дороге, ранее привлекался по статье за причинение вреда здоровью.
https://ria.ru/20240405/chibis-1937931518.html
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мурманская область, происшествия, апатиты, кировск, андрей чибис, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), нападение на губернатора мурманской области чибиса
Мурманская область, Происшествия, Апатиты, Кировск, Андрей Чибис, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Следственный комитет России (СК РФ), Нападение на губернатора Мурманской области Чибиса
Мурманский губернатор Чибис после нападения находится в тяжелом состоянии
Главврач больницы Ширяев: состояние Чибиса тяжелое, он находится в реанимации