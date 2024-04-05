https://ria.ru/20240405/chibis-1937931171.html

Мурманский губернатор Чибис после нападения находится в тяжелом состоянии

Мурманский губернатор Чибис после нападения находится в тяжелом состоянии - РИА Новости, 05.04.2024

Мурманский губернатор Чибис после нападения находится в тяжелом состоянии

Состояние губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, на которого напали с ножом после встречи в Апатитах, тяжелое, он находится в реанимации, сообщил... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T00:39

2024-04-05T00:39

2024-04-05T08:53

мурманская область

происшествия

апатиты

кировск

андрей чибис

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

следственный комитет россии (ск рф)

нападение на губернатора мурманской области чибиса

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МУРМАНСК, 5 апр — РИА Новости. Состояние губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, на которого напали с ножом после встречи в Апатитах, тяжелое, он находится в реанимации, сообщил главврач Апатитско-Кировской больницы Юрий Ширяев."Состояние тяжелое, в реанимации. На самом деле ему очень сильно повезло, что не задета аорта, поэтому дальше лечение будет проходить в реанимации", — сказал медик.Оперштаб Мурманской области уточнил, что Чибису сделали операцию, она длилась больше часа.Как сообщил позднее глава Минздрава региона Дмитрий Панычев, состояние губернатора тяжелое, стабильное. "Выполнена лапаротомия, ревизия, гемостаз", — добавил он.Накануне вечером на мурманского губернатора напал с ножом мужчина, это произошло после встречи с жителями Апатитов у выхода из местного ДК. По информации издания "Вечерний Мурманск", Чибис получил ранение в живот, его отвезли в больницу в соседнем Кировске.Напавшего на губернатора мужчину задержал сотрудник Росгвардии. Ему пришлось применить табельное оружие, предполагаемый преступник был ранен. По данным СК, нападение совершил житель Апатитов.Источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что подозреваемый 1981 года рождения работал на железной дороге, ранее привлекался по статье за причинение вреда здоровью.

https://ria.ru/20240405/chibis-1937931518.html

мурманская область

апатиты

кировск

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