https://ria.ru/20240405/chibis-1937930555.html
Источник: напавший на Чибиса ранее привлекался за причинение вреда здоровью
Источник: напавший на Чибиса ранее привлекался за причинение вреда здоровью - РИА Новости, 05.04.2024
Источник: напавший на Чибиса ранее привлекался за причинение вреда здоровью
Предположительно напавший на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса житель Апатитов ранее привлекался к ответственности за причинение вреда здоровью,... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T00:27
2024-04-05T00:27
2024-04-05T01:49
мурманская область
андрей чибис
происшествия
апатиты
нападение на губернатора мурманской области чибиса
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Предположительно напавший на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса житель Апатитов ранее привлекался к ответственности за причинение вреда здоровью, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Это житель Апатитов Александр Б. 1981 года рождения, работал на железной дороге в Апатитах, ранее привлекался по статье за причинение вреда здоровью", - сообщил источник.Ранее в пресс-службе главы региона сообщили, что Чибиса ранили ножом в Апатитах, идет операция, нападавший задержан.
https://ria.ru/20240405/chibis-1937929610.html
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мурманская область, андрей чибис, происшествия, апатиты, нападение на губернатора мурманской области чибиса
Мурманская область, Андрей Чибис, Происшествия, Апатиты, Нападение на губернатора Мурманской области Чибиса
Источник: напавший на Чибиса ранее привлекался за причинение вреда здоровью
Напавший на Чибиса житель Апатитов уже привлекался за причинение вреда здоровью