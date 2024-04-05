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Источник: напавший на Чибиса ранее привлекался за причинение вреда здоровью - РИА Новости, 05.04.2024
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00:27 05.04.2024 (обновлено: 01:49 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/chibis-1937930555.html
Источник: напавший на Чибиса ранее привлекался за причинение вреда здоровью
Источник: напавший на Чибиса ранее привлекался за причинение вреда здоровью - РИА Новости, 05.04.2024
Источник: напавший на Чибиса ранее привлекался за причинение вреда здоровью
Предположительно напавший на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса житель Апатитов ранее привлекался к ответственности за причинение вреда здоровью,... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T00:27
2024-04-05T01:49
мурманская область
андрей чибис
происшествия
апатиты
нападение на губернатора мурманской области чибиса
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Предположительно напавший на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса житель Апатитов ранее привлекался к ответственности за причинение вреда здоровью, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Это житель Апатитов Александр Б. 1981 года рождения, работал на железной дороге в Апатитах, ранее привлекался по статье за причинение вреда здоровью", - сообщил источник.Ранее в пресс-службе главы региона сообщили, что Чибиса ранили ножом в Апатитах, идет операция, нападавший задержан.
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мурманская область, андрей чибис, происшествия, апатиты, нападение на губернатора мурманской области чибиса
Мурманская область, Андрей Чибис, Происшествия, Апатиты, Нападение на губернатора Мурманской области Чибиса
Источник: напавший на Чибиса ранее привлекался за причинение вреда здоровью

Напавший на Чибиса житель Апатитов уже привлекался за причинение вреда здоровью

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Предположительно напавший на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса житель Апатитов ранее привлекался к ответственности за причинение вреда здоровью, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Это житель Апатитов Александр Б. 1981 года рождения, работал на железной дороге в Апатитах, ранее привлекался по статье за причинение вреда здоровью", - сообщил источник.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
Следователи выясняют причины нападения на губернатора Чибиса
00:06
Ранее в пресс-службе главы региона сообщили, что Чибиса ранили ножом в Апатитах, идет операция, нападавший задержан.
 
Мурманская областьАндрей ЧибисПроисшествияАпатитыНападение на губернатора Мурманской области Чибиса
 
 
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