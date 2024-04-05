https://ria.ru/20240405/chibis-1937930555.html

Источник: напавший на Чибиса ранее привлекался за причинение вреда здоровью

Источник: напавший на Чибиса ранее привлекался за причинение вреда здоровью - РИА Новости, 05.04.2024

Источник: напавший на Чибиса ранее привлекался за причинение вреда здоровью

Предположительно напавший на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса житель Апатитов ранее привлекался к ответственности за причинение вреда здоровью,... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T00:27

2024-04-05T00:27

2024-04-05T01:49

мурманская область

андрей чибис

происшествия

апатиты

нападение на губернатора мурманской области чибиса

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Предположительно напавший на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса житель Апатитов ранее привлекался к ответственности за причинение вреда здоровью, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Это житель Апатитов Александр Б. 1981 года рождения, работал на железной дороге в Апатитах, ранее привлекался по статье за причинение вреда здоровью", - сообщил источник.Ранее в пресс-службе главы региона сообщили, что Чибиса ранили ножом в Апатитах, идет операция, нападавший задержан.

https://ria.ru/20240405/chibis-1937929610.html

мурманская область

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мурманская область, андрей чибис, происшествия, апатиты, нападение на губернатора мурманской области чибиса