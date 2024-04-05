https://ria.ru/20240405/chekhova-1938118392.html

Умерла актриса Вера Чехова

Умерла актриса Вера Чехова - РИА Новости, 05.04.2024

Умерла актриса Вера Чехова

Немецкая актриса Вера Чехова умерла на 84-м году жизни в Берлине, пишет Zeit. РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T18:20

2024-04-05T18:20

2024-04-05T18:31

культура

антон чехов

берлин (город)

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Немецкая актриса Вера Чехова умерла на 84-м году жизни в Берлине, пишет Zeit."Умерла актриса и режиссер Вера Чехова. Как сообщает ее агентство Ute Nicolai со ссылкой на семью Чеховой, она умерла в Берлине в среду после непродолжительной тяжелой болезни. Чеховой было 83 года", — говорится в заявлении.Отмечается, что актриса дебютировала в кино в фильме "Вдовец с 5-ю дочерьми" в 1956 году вместе с Хайнцем Эрхардом и впоследствии снималась вплоть до 90-х, сыграв почти сто ролей.Чехова родилась в Берлине в 1940 году. Она дальняя родственница русского драматурга Антона Чехова.

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антон чехов, берлин (город)