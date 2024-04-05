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Умерла актриса Вера Чехова - РИА Новости, 05.04.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:20 05.04.2024 (обновлено: 18:31 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/chekhova-1938118392.html
Умерла актриса Вера Чехова
Умерла актриса Вера Чехова - РИА Новости, 05.04.2024
Умерла актриса Вера Чехова
Немецкая актриса Вера Чехова умерла на 84-м году жизни в Берлине, пишет Zeit. РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T18:20
2024-04-05T18:31
культура
антон чехов
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Немецкая актриса Вера Чехова умерла на 84-м году жизни в Берлине, пишет Zeit."Умерла актриса и режиссер Вера Чехова. Как сообщает ее агентство Ute Nicolai со ссылкой на семью Чеховой, она умерла в Берлине в среду после непродолжительной тяжелой болезни. Чеховой было 83 года", — говорится в заявлении.Отмечается, что актриса дебютировала в кино в фильме "Вдовец с 5-ю дочерьми" в 1956 году вместе с Хайнцем Эрхардом и впоследствии снималась вплоть до 90-х, сыграв почти сто ролей.Чехова родилась в Берлине в 1940 году. Она дальняя родственница русского драматурга Антона Чехова.
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антон чехов, берлин (город)
Культура, Антон Чехов, Берлин (город)
Умерла актриса Вера Чехова

Zeit: немецкая актриса Вера Чехова умерла на 84-м году жизни

CC BY-SA 4.0 / Jack Metzger / Актриса Вера Чехова
Актриса Вера Чехова - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
CC BY-SA 4.0 / Jack Metzger /
Актриса Вера Чехова. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Немецкая актриса Вера Чехова умерла на 84-м году жизни в Берлине, пишет Zeit.
"Умерла актриса и режиссер Вера Чехова. Как сообщает ее агентство Ute Nicolai со ссылкой на семью Чеховой, она умерла в Берлине в среду после непродолжительной тяжелой болезни. Чеховой было 83 года", — говорится в заявлении.
Отмечается, что актриса дебютировала в кино в фильме "Вдовец с 5-ю дочерьми" в 1956 году вместе с Хайнцем Эрхардом и впоследствии снималась вплоть до 90-х, сыграв почти сто ролей.
Чехова родилась в Берлине в 1940 году. Она дальняя родственница русского драматурга Антона Чехова.
 
КультураАнтон ЧеховБерлин (город)
 
 
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