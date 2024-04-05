Военные близки к полному контролю над дорогами в Часов Яр, сообщили в ДНР
Гагин: ВС РФ близки к тому, чтобы полностью нарушить ротацию ВСУ в Часовом Яре
© AP Photo / LIBKOSУкраинский военнослужащий в укрытии в городе Часов Яр, Донецкая область
© AP Photo / LIBKOS
Украинский военнослужащий в укрытии в городе Часов Яр, Донецкая область. Архивное фото
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Российские военные близки к тому, чтобы взять под огневой контроль все пути снабжения группировки ВСУ в Часовом Яре и нарушить их логистику, артиллерия и авиация РФ уже поражает украинские ротационные колонны, следующие в город, заявил в интервью РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.
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"Я не берусь сказать, что мы полностью контролируем все пути подвоза тылового имущества и тылового обеспечения в Часов Яр, но мы близки к этому. Мы действительно уничтожаем колонны с тыловым имуществом, иногда и колонны, идущие на ротацию - на дорогах, которые ведут в Часов Яр. И, в принципе, нарушение логистики снабжения группировки противника в Часов Яре - это тоже ключ к победе", – сказал Гагин.
При этом, отметил собеседник агентства, говорить о полном огневом контроле всех путей снабжения группировки ВСУ в городе преждевременно.
"Дорог несколько. И в принципе с тем, что сейчас наши артиллерия и авиация стали дотягиваться как раз до этих дорог, благодаря этому Часов Яр может действительно потерять свое значение как транспортный узел для группировки украинских войск на этом участке фронта. Это со временем полностью прервет снабжение группировки", - рассказал он.
Советник Пушилина подчеркнул, что освобождение Часова Яра откроет дорогу для дальнейшего наступления российских военных в направлении Краматорска и Славянска.