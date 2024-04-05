Рейтинг@Mail.ru
Военные близки к полному контролю над дорогами в Часов Яр, сообщили в ДНР - РИА Новости, 05.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:20 05.04.2024 (обновлено: 07:22 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/chasov_yar-1937948813.html
Военные близки к полному контролю над дорогами в Часов Яр, сообщили в ДНР
Военные близки к полному контролю над дорогами в Часов Яр, сообщили в ДНР - РИА Новости, 05.04.2024
Военные близки к полному контролю над дорогами в Часов Яр, сообщили в ДНР
Российские военные близки к тому, чтобы взять под огневой контроль все пути снабжения группировки ВСУ в Часовом Яре и нарушить их логистику, артиллерия и... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T07:20
2024-04-05T07:22
часов яр
россия
донецкая народная республика
денис пушилин
ян гагин
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856280571_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_86ec1d016a5812c5814a0f030d0d1517.jpg
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Российские военные близки к тому, чтобы взять под огневой контроль все пути снабжения группировки ВСУ в Часовом Яре и нарушить их логистику, артиллерия и авиация РФ уже поражает украинские ротационные колонны, следующие в город, заявил в интервью РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. "Я не берусь сказать, что мы полностью контролируем все пути подвоза тылового имущества и тылового обеспечения в Часов Яр, но мы близки к этому. Мы действительно уничтожаем колонны с тыловым имуществом, иногда и колонны, идущие на ротацию - на дорогах, которые ведут в Часов Яр. И, в принципе, нарушение логистики снабжения группировки противника в Часов Яре - это тоже ключ к победе", – сказал Гагин. При этом, отметил собеседник агентства, говорить о полном огневом контроле всех путей снабжения группировки ВСУ в городе преждевременно. "Дорог несколько. И в принципе с тем, что сейчас наши артиллерия и авиация стали дотягиваться как раз до этих дорог, благодаря этому Часов Яр может действительно потерять свое значение как транспортный узел для группировки украинских войск на этом участке фронта. Это со временем полностью прервет снабжение группировки", - рассказал он. Советник Пушилина подчеркнул, что освобождение Часова Яра откроет дорогу для дальнейшего наступления российских военных в направлении Краматорска и Славянска.
https://ria.ru/20240404/ukraina-1937923107.html
https://ria.ru/20240403/mayor-1937594994.html
часов яр
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856280571_358:378:2584:2048_1920x0_80_0_0_3c46391cdd673daac5e691d78df7a7f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
часов яр, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, ян гагин, вооруженные силы украины, в мире
Часов Яр, Россия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Ян Гагин, Вооруженные силы Украины, В мире
Военные близки к полному контролю над дорогами в Часов Яр, сообщили в ДНР

Гагин: ВС РФ близки к тому, чтобы полностью нарушить ротацию ВСУ в Часовом Яре

© AP Photo / LIBKOSУкраинский военнослужащий в укрытии в городе Часов Яр, Донецкая область
Украинский военнослужащий в укрытии в городе Часов Яр, Донецкая область - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинский военнослужащий в укрытии в городе Часов Яр, Донецкая область. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Российские военные близки к тому, чтобы взять под огневой контроль все пути снабжения группировки ВСУ в Часовом Яре и нарушить их логистику, артиллерия и авиация РФ уже поражает украинские ротационные колонны, следующие в город, заявил в интервью РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.
«
"Я не берусь сказать, что мы полностью контролируем все пути подвоза тылового имущества и тылового обеспечения в Часов Яр, но мы близки к этому. Мы действительно уничтожаем колонны с тыловым имуществом, иногда и колонны, идущие на ротацию - на дорогах, которые ведут в Часов Яр. И, в принципе, нарушение логистики снабжения группировки противника в Часов Яре - это тоже ключ к победе", – сказал Гагин.
Украинские военные в городе Часов Яр - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
Власти Украины описали ситуацию в Часов Яре: просто безумный день
Вчера, 22:33
При этом, отметил собеседник агентства, говорить о полном огневом контроле всех путей снабжения группировки ВСУ в городе преждевременно.
"Дорог несколько. И в принципе с тем, что сейчас наши артиллерия и авиация стали дотягиваться как раз до этих дорог, благодаря этому Часов Яр может действительно потерять свое значение как транспортный узел для группировки украинских войск на этом участке фронта. Это со временем полностью прервет снабжение группировки", - рассказал он.
Советник Пушилина подчеркнул, что освобождение Часова Яра откроет дорогу для дальнейшего наступления российских военных в направлении Краматорска и Славянска.
Украинские военнослужащие переносят носилки с раненым в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
"Ждет та же история". Майор ВСУ сделал неожиданное заявление про Часов Яр
3 апреля, 14:43
 
Часов ЯрРоссияДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинЯн ГагинВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала