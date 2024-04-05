https://ria.ru/20240405/chasov_yar-1937948071.html

Российские войска вошли в пригород Часова Яра, сообщили в ДНР

Российские войска вошли в пригород Часова Яра, сообщили в ДНР - РИА Новости, 05.04.2024

Российские войска вошли в пригород Часова Яра, сообщили в ДНР

Вооруженные силы России вошли в пригород Часова Яра, заявил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T07:02

2024-04-05T07:02

2024-04-05T10:39

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

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денис пушилин

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Вооруженные силы России вошли в пригород Часова Яра, заявил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин."От наших позиций до самого города, до Часова Яра остается где-то около полукилометра. Иногда это расстояние больше, но, в принципе, это примерно так. <…> Скажем так, мы уже в пригороде", — рассказал собеседник агентства.В самом городе противник возвел серьезный укрепрайон, поэтому российские военные продвигаются выверенно, наступление поэтапное, главная задача — беречь личный состав, уточнил советник Пушилина."Надо понимать, что противник отступил в Часов Яр после нашего взятия Артемовска. Группировку в Часовом Яре усиливали не один месяц. У них было около года для подготовки к этому штурму. Это существенный срок, и они подготовились. Надо понимать, что там есть и укрепления инженерные, и минные заграждения. <...> Противник окопался серьезно. Залился бетоном за это время, они готовились", — объяснил Гагин.Собеседник агентства добавил, что российские военные близки к тому, чтобы взять под огневой контроль все пути снабжения группировки ВСУ в Часовом Яре и нарушить их логистику."Дорог несколько. И в принципе с тем, что сейчас наши артиллерия и авиация стали дотягиваться как раз до этих дорог, благодаря этому Часов Яр может действительно потерять свое значение как транспортный узел для группировки украинских войск на этом участке фронта", — рассказал он.В четверг назначенный киевскими властями глава городской военной администрации Сергей Чаус заявил, что ситуация в Часовом Яре накануне была "самая сложная" за все время боевых действий из-за наступления российской армии.По данным Reuters, в пятницу представитель восточного командования ВСУ Андрей Задубинный признал, что ситуация в районе Часова Яра очень сложная, там продолжаются бои.Как рассказал во вторник РИА Новости советник главы ДНР Игорь Кимаковский, с 2014 года противник использовал город для ротации: туда для ВСУ привозили свежие подразделения из других регионов Украины. Погрузка частей, которые потрепали в боях, осуществлялась в Артемовске, то есть эти два железнодорожных узла были ключевыми для украинского командования.

https://ria.ru/20240402/situatsiya-1937359958.html

https://ria.ru/20240403/mayor-1937594994.html

https://ria.ru/20240403/udar-1937583784.html

https://ria.ru/20240405/obstanovka-1937862114.html

россия

донецкая народная республика

часов яр

артемовск

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Гагин: ВС РФ вошли в пригород Часова Яра, у противника серьезные укрепления в городе Вооруженные силы России вошли в пригород Часова Яра, противник за год возвел серьезные укрепления в городе, его территория заминирована, заявил в интервью РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин. Кроме того, сообщил он, российские военные близки к тому, чтобы взять под огневой контроль все пути снабжения группировки ВСУ в Часове Яре и нарушить их логистику. 2024-04-05T07:02 true PT1M54S

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