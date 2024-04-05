https://ria.ru/20240405/bundesver-1937932498.html

Бундесвер получит четвертый вид вооруженных сил

Бундесвер получит четвертый вид вооруженных сил - РИА Новости, 05.04.2024

Бундесвер получит четвертый вид вооруженных сил

Вооруженные силы Германии (бундесвер) в рамках структурной реформы получат четвертый вид вооруженных сил, который будет заниматься деятельностью в кибер- и... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T01:01

2024-04-05T01:01

2024-04-05T01:01

германия

в мире

борис писториус

бундесвер германии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934512891_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_c5fe8ca89a97004a4a35179322f1f32c.jpg

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Вооруженные силы Германии (бундесвер) в рамках структурной реформы получат четвертый вид вооруженных сил, который будет заниматься деятельностью в кибер- и информационном пространстве, а также новое оперативное командование, объявил в четверг министр обороны ФРГ Борис Писториус. "В будущем у бундесвера будет одно оперативное командование, четыре вида вооруженных сил и командование поддержки", - сказал Писториус в ходе пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал Phoenix. Создание единого оперативного командования обусловлено необходимостью осуществления командования и управления вооруженными силами из единого центра. Что же до видов вооруженных сил, то к трем традиционным - сухопутным войскам, военно-морским силам и военно-воздушным силам - теперь добавится четвертый: силы, действующие в кибер- и информационном пространстве. По словам Писториуса, новый вид вооруженных сил будет заниматься гибридными угрозами: от кампаний дезинформации до противодействия кибератакам. В целом, по словам министра, реформа организационной структуры бундесвера призвана обеспечить готовность вооруженных сил Германии к чрезвычайным ситуациям, включая войну.

https://ria.ru/20240306/ukraina-1931368781.html

https://ria.ru/20240304/beseda-1930902099.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

германия, в мире, борис писториус, бундесвер германии