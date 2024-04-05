https://ria.ru/20240405/bundesver-1937932498.html
Бундесвер получит четвертый вид вооруженных сил
Бундесвер получит четвертый вид вооруженных сил - РИА Новости, 05.04.2024
Бундесвер получит четвертый вид вооруженных сил
Вооруженные силы Германии (бундесвер) в рамках структурной реформы получат четвертый вид вооруженных сил, который будет заниматься деятельностью в кибер- и... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T01:01
2024-04-05T01:01
2024-04-05T01:01
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в мире
борис писториус
бундесвер германии
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Вооруженные силы Германии (бундесвер) в рамках структурной реформы получат четвертый вид вооруженных сил, который будет заниматься деятельностью в кибер- и информационном пространстве, а также новое оперативное командование, объявил в четверг министр обороны ФРГ Борис Писториус. "В будущем у бундесвера будет одно оперативное командование, четыре вида вооруженных сил и командование поддержки", - сказал Писториус в ходе пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал Phoenix. Создание единого оперативного командования обусловлено необходимостью осуществления командования и управления вооруженными силами из единого центра. Что же до видов вооруженных сил, то к трем традиционным - сухопутным войскам, военно-морским силам и военно-воздушным силам - теперь добавится четвертый: силы, действующие в кибер- и информационном пространстве. По словам Писториуса, новый вид вооруженных сил будет заниматься гибридными угрозами: от кампаний дезинформации до противодействия кибератакам. В целом, по словам министра, реформа организационной структуры бундесвера призвана обеспечить готовность вооруженных сил Германии к чрезвычайным ситуациям, включая войну.
https://ria.ru/20240306/ukraina-1931368781.html
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германия, в мире, борис писториус, бундесвер германии
Германия, В мире, Борис Писториус, Бундесвер Германии
Бундесвер получит четвертый вид вооруженных сил
Бундесвер в рамках структурной реформы получит четвертый вид ВС
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости.
Вооруженные силы Германии (бундесвер) в рамках структурной реформы получат четвертый вид вооруженных сил, который будет заниматься деятельностью в кибер- и информационном пространстве, а также новое оперативное командование, объявил
в четверг министр обороны ФРГ Борис Писториус.
"В будущем у бундесвера будет одно оперативное командование, четыре вида вооруженных сил и командование поддержки", - сказал Писториус в ходе пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал Phoenix.
Создание единого оперативного командования обусловлено необходимостью осуществления командования и управления вооруженными силами из единого центра.
Что же до видов вооруженных сил, то к трем традиционным - сухопутным войскам, военно-морским силам и военно-воздушным силам - теперь добавится четвертый: силы, действующие в кибер- и информационном пространстве. По словам Писториуса, новый вид вооруженных сил будет заниматься гибридными угрозами: от кампаний дезинформации до противодействия кибератакам.
В целом, по словам министра, реформа организационной структуры бундесвера призвана обеспечить готовность вооруженных сил Германии к чрезвычайным ситуациям, включая войну.