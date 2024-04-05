https://ria.ru/20240405/bronemashina-1937951542.html

Российские военные выкопали скандально известную бронемашину "Азова"*

Российские военные выкопали скандально известную бронемашину "Азова"* - РИА Новости, 05.04.2024

Российские военные выкопали скандально известную бронемашину "Азова"*

Российские военные нашли под землей и выкопали пропавшую скандально известную бронемашину "Азовец" украинского националистического полка "Азов"*, рассказал РИА... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T08:11

2024-04-05T08:11

2024-04-05T11:21

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 5 апр — РИА Новости. Российские военные нашли под землей и выкопали пропавшую скандально известную бронемашину "Азовец" украинского националистического полка "Азов"*, рассказал РИА Новости представитель ремонтно-эвакуационного подразделения с позывным Карат. По данным украинских СМИ, "Азовец" был разработан в 2015 году как "танк для ведения боя в условиях города" или "высокозащищенная тяжелая универсальная гусеничная платформа". Одну единицу "Азовца" оценили в пять миллионов долларов. Бронемашину собирали на территории тренировочной базы "Азова"* в цехах киевского завода АТЕК. В 2016 году сообщалось, что "Азовец" подготовлен к испытаниям, а позже их остановили, так как выяснилось, что в качестве приборов наблюдения на дорогостоящую машину установили обычные камеры от домофонов. Военная прокуратура и СБУ возбудили уголовное дело. Вскоре единственный экземпляр "Азовца" был похищен у разработчиков в Киеве, и предполагалось, что его угнали боевики "Азова"* и спрятали на своей базе. "Со временем продвижения наших войск местные жители показали, что в какое-то время там закопали какой-то из образцов техники. Наши ремонтно-эвакуационные подразделения прибыли к этому месту. И вот перед вами эта техника находится сейчас", — сказал Карат. По его словам, "налицо распил бюджета". "Попытались что-то создать, а может, даже и не пытались, специально выбили деньги на это. Сделали один экземпляр, совершенно никчемный. Так получилось, что отдали указание — концы в воду", — добавил Карат.* Запрещенная в России террористическая организация.Читайте в Дзен: Не зли русского медведя. Французы неожиданно отреагировали на беседу Шойгу и министра обороны Франции. Что они посоветовали Парижу?Чудо-средство. У опоздавшего на встречу Байдена заметили одну странность. Что выдало "Сонного Джо"?

https://ria.ru/20240322/kazn-1934857021.html

https://ria.ru/20240221/azov-1928807576.html

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россия, киев, в мире, вооруженные силы украины