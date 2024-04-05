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"Как можно скорее". Заявление Блинкена об Украине вызвало шок во Франции - РИА Новости, 05.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:14 05.04.2024 (обновлено: 21:43 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/blinken-1938065561.html
"Как можно скорее". Заявление Блинкена об Украине вызвало шок во Франции
"Как можно скорее". Заявление Блинкена об Украине вызвало шок во Франции - РИА Новости, 05.04.2024
"Как можно скорее". Заявление Блинкена об Украине вызвало шок во Франции
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х предложил выйти из НАТО после слов госсекретаря США Энтони Блинкена о возможности членства... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T15:14
2024-04-05T21:43
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
франция
энтони блинкен
флориан филиппо
нато
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х предложил выйти из НАТО после слов госсекретаря США Энтони Блинкена о возможности членства Украины в альянсе."Сумасшедшее и ультраопасное американское заявление! Украина станет членом НАТО, объявил вчера вечером Блинкен. &lt;…&gt; Давайте как можно скорее освободимся из этой ловушки, выйдем из НАТО и установим мир!" — написал он.По словам политика, США ускоряют марш к третьей мировой войне. Филиппо добавил, что первыми ее жертвами станут европейские страны, начиная с Франции.Накануне глава американской дипломатии заявил, что цель июльского саммита Североатлантического альянса в Вашингтоне заключается в содействии "возведению моста" к членству Украины в военном блоке.Читайте в Дзен: Не зли русского медведя. Французы неожиданно отреагировали на беседу Шойгу и министра обороны Франции. Что они посоветовали Парижу?Чудо-средство. У опоздавшего на встречу Байдена заметили одну странность. Что выдало "Сонного Джо"?
https://ria.ru/20240405/nato-1938050543.html
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в мире, украина, сша, франция, энтони блинкен, флориан филиппо, нато, патриот
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Франция, Энтони Блинкен, Флориан Филиппо, НАТО, Патриот
"Как можно скорее". Заявление Блинкена об Украине вызвало шок во Франции

Филиппо призвал выйти из НАТО после слов Блинкена о членстве Украины в НАТО

© AP Photo / Pool/Johanna GeronГоссекретарь США Энтони Блинкен в штаб-квартире ЕС в Брюсселе
Госсекретарь США Энтони Блинкен в штаб-квартире ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© AP Photo / Pool/Johanna Geron
Госсекретарь США Энтони Блинкен в штаб-квартире ЕС в Брюсселе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х предложил выйти из НАТО после слов госсекретаря США Энтони Блинкена о возможности членства Украины в альянсе.
"Сумасшедшее и ультраопасное американское заявление! Украина станет членом НАТО, объявил вчера вечером Блинкен. <…> Давайте как можно скорее освободимся из этой ловушки, выйдем из НАТО и установим мир!" — написал он.
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По словам политика, США ускоряют марш к третьей мировой войне. Филиппо добавил, что первыми ее жертвами станут европейские страны, начиная с Франции.
Накануне глава американской дипломатии заявил, что цель июльского саммита Североатлантического альянса в Вашингтоне заключается в содействии "возведению моста" к членству Украины в военном блоке.
Читайте в Дзен: Не зли русского медведя. Французы неожиданно отреагировали на беседу Шойгу и министра обороны Франции. Что они посоветовали Парижу?
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАФранцияЭнтони БлинкенФлориан ФилиппоНАТОПатриот
 
 
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