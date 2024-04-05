https://ria.ru/20240405/blinken-1938065561.html

"Как можно скорее". Заявление Блинкена об Украине вызвало шок во Франции

"Как можно скорее". Заявление Блинкена об Украине вызвало шок во Франции - РИА Новости, 05.04.2024

"Как можно скорее". Заявление Блинкена об Украине вызвало шок во Франции

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х предложил выйти из НАТО после слов госсекретаря США Энтони Блинкена о возможности членства... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T15:14

2024-04-05T15:14

2024-04-05T21:43

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х предложил выйти из НАТО после слов госсекретаря США Энтони Блинкена о возможности членства Украины в альянсе."Сумасшедшее и ультраопасное американское заявление! Украина станет членом НАТО, объявил вчера вечером Блинкен. <…> Давайте как можно скорее освободимся из этой ловушки, выйдем из НАТО и установим мир!" — написал он.По словам политика, США ускоряют марш к третьей мировой войне. Филиппо добавил, что первыми ее жертвами станут европейские страны, начиная с Франции.Накануне глава американской дипломатии заявил, что цель июльского саммита Североатлантического альянса в Вашингтоне заключается в содействии "возведению моста" к членству Украины в военном блоке.Читайте в Дзен: Не зли русского медведя. Французы неожиданно отреагировали на беседу Шойгу и министра обороны Франции. Что они посоветовали Парижу?Чудо-средство. У опоздавшего на встречу Байдена заметили одну странность. Что выдало "Сонного Джо"?

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