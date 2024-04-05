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Над территорией России за ночь уничтожили 53 беспилотника - РИА Новости, 05.04.2024
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07:41 05.04.2024 (обновлено: 09:09 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/bespilotniki-1937949982.html
Над территорией России за ночь уничтожили 53 беспилотника
Над территорией России за ночь уничтожили 53 беспилотника - РИА Новости, 05.04.2024
Над территорией России за ночь уничтожили 53 беспилотника
Минувшей ночью и рано утром российские военные сбили 53 беспилотника ВСУ в пяти регионах, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T07:41
2024-04-05T09:09
специальная военная операция на украине
россия
белгородская область
ростовская область
безопасность
вооруженные силы украины
роман бусаргин
краснодарский край
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Минувшей ночью и рано утром российские военные сбили 53 беспилотника ВСУ в пяти регионах, сообщили в Минобороны."Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено над территориями Ростовской (44 БПЛА), Саратовской (один БПЛА), Курской (один БПЛА) и Белгородской областей (один БПЛА), а также над территорией Краснодарского края (шесть БПЛА)", — говорится в публикации.По данным губернатора Ростовской области Василия Голубева, вооруженные силы уничтожили более 40 целей в Морозовском районе. В результате атаки повреждена электроподстанция.Кроме того, глава Саратовской области Роман Бусаргин подчеркнул, что при падении сбитого дрона обошлось без пострадавших и разрушений инфраструктуры.ВСУ регулярно пытаются атаковать объекты на территории России при помощи беспилотников, силы ПВО пресекают их действия.
https://ria.ru/20240319/neft-1934148429.html
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россия, белгородская область, ростовская область, безопасность, вооруженные силы украины, роман бусаргин, краснодарский край, василий голубев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Ростовская область, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Роман Бусаргин, Краснодарский край, Василий Голубев
Над территорией России за ночь уничтожили 53 беспилотника

Минобороны: ПВО за ночь сбила над территорией России 53 БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Стрела-10"
Зенитный ракетный комплекс Стрела-10 - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Зенитный ракетный комплекс "Стрела-10". Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Минувшей ночью и рано утром российские военные сбили 53 беспилотника ВСУ в пяти регионах, сообщили в Минобороны.
"Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено над территориями Ростовской (44 БПЛА), Саратовской (один БПЛА), Курской (один БПЛА) и Белгородской областей (один БПЛА), а также над территорией Краснодарского края (шесть БПЛА)", — говорится в публикации.
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По данным губернатора Ростовской области Василия Голубева, вооруженные силы уничтожили более 40 целей в Морозовском районе. В результате атаки повреждена электроподстанция.
Кроме того, глава Саратовской области Роман Бусаргин подчеркнул, что при падении сбитого дрона обошлось без пострадавших и разрушений инфраструктуры.
ВСУ регулярно пытаются атаковать объекты на территории России при помощи беспилотников, силы ПВО пресекают их действия.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБелгородская областьРостовская областьБезопасностьВооруженные силы УкраиныРоман БусаргинКраснодарский крайВасилий Голубев
 
 
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