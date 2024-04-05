https://ria.ru/20240405/bespilotniki-1937949982.html
Над территорией России за ночь уничтожили 53 беспилотника
Над территорией России за ночь уничтожили 53 беспилотника - РИА Новости, 05.04.2024
Над территорией России за ночь уничтожили 53 беспилотника
Минувшей ночью и рано утром российские военные сбили 53 беспилотника ВСУ в пяти регионах, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T07:41
2024-04-05T07:41
2024-04-05T09:09
специальная военная операция на украине
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белгородская область
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безопасность
вооруженные силы украины
роман бусаргин
краснодарский край
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Минувшей ночью и рано утром российские военные сбили 53 беспилотника ВСУ в пяти регионах, сообщили в Минобороны."Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено над территориями Ростовской (44 БПЛА), Саратовской (один БПЛА), Курской (один БПЛА) и Белгородской областей (один БПЛА), а также над территорией Краснодарского края (шесть БПЛА)", — говорится в публикации.По данным губернатора Ростовской области Василия Голубева, вооруженные силы уничтожили более 40 целей в Морозовском районе. В результате атаки повреждена электроподстанция.Кроме того, глава Саратовской области Роман Бусаргин подчеркнул, что при падении сбитого дрона обошлось без пострадавших и разрушений инфраструктуры.ВСУ регулярно пытаются атаковать объекты на территории России при помощи беспилотников, силы ПВО пресекают их действия.
https://ria.ru/20240319/neft-1934148429.html
https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html
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Над территорией России за ночь уничтожили 53 беспилотника
Минобороны: ПВО за ночь сбила над территорией России 53 БПЛА ВСУ