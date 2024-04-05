https://ria.ru/20240405/bespilotniki-1937946638.html

Дальность полета российских FPV-дронов выросла до 130 километров

Дальность полета российских FPV-дронов выросла до 130 километров - РИА Новости, 05.04.2024

Дальность полета российских FPV-дронов выросла до 130 километров

Российское предприятие "Гермес" производит первые доступные отечественные системы помехозащищенной связи для FPV-дронов, благодаря которым дальность полета... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T06:19

2024-04-05T06:19

2024-04-05T07:40

безопасность

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908382971_0:399:2932:2048_1920x0_80_0_0_3c630f287bd1338933ff376eab654aef.jpg

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Российское предприятие "Гермес" производит первые доступные отечественные системы помехозащищенной связи для FPV-дронов, благодаря которым дальность полета таких беспилотников увеличилась до 100-130 километров, сообщила РИА Новости директор по развитию НПО "Кайсант" — "материнской" компании "Гермеса" — Алена Баландина."НПО "Кайсант" создало обособленное подразделение – конструкторское бюро "Гермес", которое специализируется на уникальных для российского рынка разработках – шумо- и помехозащищенных системах связи для FPV-дронов, которая позволяет увеличить их дальность полета до 100 километров", - сказала она. По словам Баландиной, в идеальных условиях беспилотники, оснащенные системами связи "Гермес", могут летать и на 130 километров."Однако при максимально неблагоприятной обстановке мы можем гарантировать указанное расстояние в 100 километров. Дальность полета FPV-дронов зависит в том числе от погодных условий, шумовой обстановки, работы РЭБ противника", — уточнила она.В "Кайсанте" подчеркнули, что ранее дальность полета большинства дронов подобного типа не превышала 70 километров.Современные FPV-дроны представляют большую опасность для военнослужащих на поле боя. Они используются для радиотехнической и оптоэлектронной разведки, отвлечения радиолокационных средств и ракетных комплексов во время воздушной атаки. FPV-дроны могут оснащаться специальными устройствами для подвеса боеприпасов, благодаря защищенным каналам связи устойчивы к воздействию средств радиоэлектронной борьбы.НПО "Кайсант" было учреждено в 2022 году. Компания специализируется на проектировании и производстве систем радиоэлектронной борьбы с беспилотными летательными аппаратами, в том числе противодронных ружей направленного действия, купольных систем подавления и компактных окопных комплексов.

https://ria.ru/20240330/zaschita-1936769365.html

https://ria.ru/20231219/bespilotniki-1916634839.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, технологии