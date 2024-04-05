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Дальность полета российских FPV-дронов выросла до 130 километров - РИА Новости, 05.04.2024
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06:19 05.04.2024 (обновлено: 07:40 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/bespilotniki-1937946638.html
Дальность полета российских FPV-дронов выросла до 130 километров
Дальность полета российских FPV-дронов выросла до 130 километров - РИА Новости, 05.04.2024
Дальность полета российских FPV-дронов выросла до 130 километров
Российское предприятие "Гермес" производит первые доступные отечественные системы помехозащищенной связи для FPV-дронов, благодаря которым дальность полета... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T06:19
2024-04-05T07:40
безопасность
технологии
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Российское предприятие "Гермес" производит первые доступные отечественные системы помехозащищенной связи для FPV-дронов, благодаря которым дальность полета таких беспилотников увеличилась до 100-130 километров, сообщила РИА Новости директор по развитию НПО "Кайсант" — "материнской" компании "Гермеса" — Алена Баландина."НПО "Кайсант" создало обособленное подразделение – конструкторское бюро "Гермес", которое специализируется на уникальных для российского рынка разработках – шумо- и помехозащищенных системах связи для FPV-дронов, которая позволяет увеличить их дальность полета до 100 километров", - сказала она. По словам Баландиной, в идеальных условиях беспилотники, оснащенные системами связи "Гермес", могут летать и на 130 километров."Однако при максимально неблагоприятной обстановке мы можем гарантировать указанное расстояние в 100 километров. Дальность полета FPV-дронов зависит в том числе от погодных условий, шумовой обстановки, работы РЭБ противника", — уточнила она.В "Кайсанте" подчеркнули, что ранее дальность полета большинства дронов подобного типа не превышала 70 километров.Современные FPV-дроны представляют большую опасность для военнослужащих на поле боя. Они используются для радиотехнической и оптоэлектронной разведки, отвлечения радиолокационных средств и ракетных комплексов во время воздушной атаки. FPV-дроны могут оснащаться специальными устройствами для подвеса боеприпасов, благодаря защищенным каналам связи устойчивы к воздействию средств радиоэлектронной борьбы.НПО "Кайсант" было учреждено в 2022 году. Компания специализируется на проектировании и производстве систем радиоэлектронной борьбы с беспилотными летательными аппаратами, в том числе противодронных ружей направленного действия, купольных систем подавления и компактных окопных комплексов.
https://ria.ru/20240330/zaschita-1936769365.html
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безопасность, технологии
Безопасность, Технологии
Дальность полета российских FPV-дронов выросла до 130 километров

НПО "Кайсант": дальность полета FPV-дронов выросла до 130 километров

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона
Оператор FPV-дрона - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Оператор FPV-дрона. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Российское предприятие "Гермес" производит первые доступные отечественные системы помехозащищенной связи для FPV-дронов, благодаря которым дальность полета таких беспилотников увеличилась до 100-130 километров, сообщила РИА Новости директор по развитию НПО "Кайсант" — "материнской" компании "Гермеса" — Алена Баландина.
«
"НПО "Кайсант" создало обособленное подразделение – конструкторское бюро "Гермес", которое специализируется на уникальных для российского рынка разработках – шумо- и помехозащищенных системах связи для FPV-дронов, которая позволяет увеличить их дальность полета до 100 километров", - сказала она.
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По словам Баландиной, в идеальных условиях беспилотники, оснащенные системами связи "Гермес", могут летать и на 130 километров.
"Однако при максимально неблагоприятной обстановке мы можем гарантировать указанное расстояние в 100 километров. Дальность полета FPV-дронов зависит в том числе от погодных условий, шумовой обстановки, работы РЭБ противника", — уточнила она.
В "Кайсанте" подчеркнули, что ранее дальность полета большинства дронов подобного типа не превышала 70 километров.
Современные FPV-дроны представляют большую опасность для военнослужащих на поле боя. Они используются для радиотехнической и оптоэлектронной разведки, отвлечения радиолокационных средств и ракетных комплексов во время воздушной атаки. FPV-дроны могут оснащаться специальными устройствами для подвеса боеприпасов, благодаря защищенным каналам связи устойчивы к воздействию средств радиоэлектронной борьбы.
НПО "Кайсант" было учреждено в 2022 году. Компания специализируется на проектировании и производстве систем радиоэлектронной борьбы с беспилотными летательными аппаратами, в том числе противодронных ружей направленного действия, купольных систем подавления и компактных окопных комплексов.
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