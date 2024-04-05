https://ria.ru/20240405/bespilotniki-1937934449.html

В Ростовской области отражают массированную атаку беспилотников

В Ростовской области отражают массированную атаку беспилотников - РИА Новости, 05.04.2024

В Ростовской области отражают массированную атаку беспилотников

Подразделения ПВО отражают массированную атаку БПЛА в Морозовском районе Ростовской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Василий Голубев. РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T01:35

2024-04-05T01:35

2024-04-05T02:06

специальная военная операция на украине

ростовская область

василий голубев

морозовский район

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Подразделения ПВО отражают массированную атаку БПЛА в Морозовском районе Ростовской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Василий Голубев."В Морозовском районе подразделения противовоздушной обороны отражают массированную атаку БПЛА", - написал он .ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.

https://ria.ru/20240402/ataki-1937433632.html

ростовская область

морозовский район

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ростовская область, василий голубев, морозовский район