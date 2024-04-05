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В Ростовской области отражают массированную атаку беспилотников - РИА Новости, 05.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
01:35 05.04.2024 (обновлено: 02:06 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/bespilotniki-1937934449.html
В Ростовской области отражают массированную атаку беспилотников
В Ростовской области отражают массированную атаку беспилотников - РИА Новости, 05.04.2024
В Ростовской области отражают массированную атаку беспилотников
Подразделения ПВО отражают массированную атаку БПЛА в Морозовском районе Ростовской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Василий Голубев. РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T01:35
2024-04-05T02:06
специальная военная операция на украине
ростовская область
василий голубев
морозовский район
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Подразделения ПВО отражают массированную атаку БПЛА в Морозовском районе Ростовской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Василий Голубев."В Морозовском районе подразделения противовоздушной обороны отражают массированную атаку БПЛА", - написал он .ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.
https://ria.ru/20240402/ataki-1937433632.html
ростовская область
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ростовская область, василий голубев, морозовский район
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Василий Голубев, Морозовский район
В Ростовской области отражают массированную атаку беспилотников

Губернатор Ростовской области сообщил о массированной атаке дронов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" . Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Подразделения ПВО отражают массированную атаку БПЛА в Морозовском районе Ростовской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Василий Голубев.
«
"В Морозовском районе подразделения противовоздушной обороны отражают массированную атаку БПЛА", - написал он .
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.
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Специальная военная операция на УкраинеРостовская областьВасилий ГолубевМорозовский район
 
 
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