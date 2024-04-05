https://ria.ru/20240405/bespilotnik-1938046815.html

МИД Молдавии осудил появление обломков беспилотника у границы с Украиной

МИД Молдавии осудил появление обломков беспилотника у границы с Украиной - РИА Новости, 05.04.2024

МИД Молдавии осудил появление обломков беспилотника у границы с Украиной

МИД Молдавии осудил появление обломков беспилотника на молдавской территории рядом с украинской границей. РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T14:14

2024-04-05T14:14

2024-04-05T14:14

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КИШИНЕВ, 5 апр – РИА Новости. МИД Молдавии осудил появление обломков беспилотника на молдавской территории рядом с украинской границей. Накануне пограничная полиция Молдавии сообщила, что обнаружила обломки беспилотника у населенного пункта Этулия-Влэдичены в Гагаузской автономии. Экспертиза показала, что находка не представляет угрозы. "Мы решительно осуждаем неоднократное обнаружение обломков военного беспилотника... Предыдущий инцидент произошел всего два месяца назад. Молдавия поддерживает Украину", - говорится в сообщении, опубликованном на странице молдавского МИД в соцсети X. В феврале погранполиция Молдавии сообщила, что в районе Вулканешты в Гагаузии у границы с Украиной были обнаружены обломки беспилотника. По предварительной версии пограничников, это может быть "один из дронов, сбитых украинской системой ПВО". Минобороны страны сообщило, что радар, закупленный Молдавией у Франции за 14,5 миллиона евро, не смог обнаружить беспилотник. Россия в последние годы также заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1932171141.html

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1931695591.html

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в мире, молдавия, россия, гагаузия, нато