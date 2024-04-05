https://ria.ru/20240405/bespilotnik-1938026328.html

Возле нефтебазы под Подольском нашли упавший беспилотник

Возле нефтебазы под Подольском нашли упавший беспилотник - РИА Новости, 05.04.2024

Возле нефтебазы под Подольском нашли упавший беспилотник

Возле нефтебазы под Подольском Московской области нашли упавший дрон, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T13:05

2024-04-05T13:05

2024-04-05T13:29

специальная военная операция на украине

происшествия

московская область (подмосковье)

украина

служба безопасности украины

вооруженные силы украины

денис шмыгаль

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Возле нефтебазы под Подольском Московской области нашли упавший дрон, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Неподалеку от нефтебазы "Новоселки" под Подольском найдены крупные фрагменты ударного беспилотника самолетного типа", — сказал собеседник агентства.БПЛА упал вечером в четверг, детонации не последовало. Силовики вывезли найденные фрагменты для исследования в стационарной лаборатории, чтобы определить принадлежность дрона.В пятницу премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что атаки ВСУ на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) нацелены на россиян. Он назвал это "прямым общением с населением". Причастность к ударам признавал и глава СБУ Василий Малюк.С начала марта противник пытался атаковать предприятия в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях и Краснодарском крае, силы ПВО пресекают вражеские диверсии.

https://ria.ru/20240319/neft-1934148429.html

https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html

московская область (подмосковье)

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происшествия, московская область (подмосковье), украина, служба безопасности украины, вооруженные силы украины, денис шмыгаль