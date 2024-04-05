https://ria.ru/20240405/bespilotnik-1938026328.html
Возле нефтебазы под Подольском нашли упавший беспилотник
Возле нефтебазы под Подольском нашли упавший беспилотник - РИА Новости, 05.04.2024
Возле нефтебазы под Подольском нашли упавший беспилотник
Возле нефтебазы под Подольском Московской области нашли упавший дрон, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T13:05
2024-04-05T13:05
2024-04-05T13:29
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происшествия
московская область (подмосковье)
украина
служба безопасности украины
вооруженные силы украины
денис шмыгаль
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Возле нефтебазы под Подольском Московской области нашли упавший дрон, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Неподалеку от нефтебазы "Новоселки" под Подольском найдены крупные фрагменты ударного беспилотника самолетного типа", — сказал собеседник агентства.БПЛА упал вечером в четверг, детонации не последовало. Силовики вывезли найденные фрагменты для исследования в стационарной лаборатории, чтобы определить принадлежность дрона.В пятницу премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что атаки ВСУ на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) нацелены на россиян. Он назвал это "прямым общением с населением". Причастность к ударам признавал и глава СБУ Василий Малюк.С начала марта противник пытался атаковать предприятия в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях и Краснодарском крае, силы ПВО пресекают вражеские диверсии.
https://ria.ru/20240319/neft-1934148429.html
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происшествия, московская область (подмосковье), украина, служба безопасности украины, вооруженные силы украины, денис шмыгаль
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Московская область (Подмосковье), Украина, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины, Денис Шмыгаль
Возле нефтебазы под Подольском нашли упавший беспилотник
Возле нефтебазы под Подольском нашли упавший дрон самолетного типа