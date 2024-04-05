https://ria.ru/20240405/beremennost-1937937831.html

Эксперт объяснила феномен беременности на фоне приема препарата "Оземпик"

Эксперт объяснила феномен беременности на фоне приема препарата "Оземпик" - РИА Новости, 05.04.2024

Эксперт объяснила феномен беременности на фоне приема препарата "Оземпик"

Наступление беременности на фоне приема препарата "Оземпик" у женщин, принимающих противозачаточные или имеющих проблемы с фертильностью, может быть связано со... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T02:45

2024-04-05T02:45

2024-04-05T05:32

общество

россия

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Наступление беременности на фоне приема препарата "Оземпик" у женщин, принимающих противозачаточные или имеющих проблемы с фертильностью, может быть связано со снижением веса и нормализацией менструальной функции, а также с возможным снижением всасывания оральных контрацептивов при одновременном приеме данных препаратов, заявила РИА Новости главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава России Наталия Долгушина.Ранее в СМИ появилась информация, что у популярного препарата для похудения "Оземпик" (семаглутид) обнаружился необычный побочный эффект — беременность, которая наступала у женщин, принимающих противозачаточные препараты или у тех, кто имел проблемы с фертильной функцией."Это может быть связано как со снижением индекса массы тела на фоне ожирения и метаболического синдрома, и, как следствие, с нормализацией менструальной и овуляторной функции, так и с возможным снижением всасывания оральных гормональных контрацептивов у женщин, использующих данный метод контрацепции, при одновременном приеме семаглутида", — сказала Долгушина.Она отметила, что ранее стимулирующий эффект подобных препаратов на репродуктивную функцию млекопитающих был продемонстрирован в ряде экспериментальных исследований, что было объяснено не только снижением массы тела, но также противовоспалительным и антиандрогенным эффектом данных препаратов.

https://ria.ru/20240322/antigistaminnye-1934966842.html

https://ria.ru/20231102/abort-1906628409.html

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общество, россия