https://ria.ru/20240405/bayden-1938012075.html

Илон Маск заявил, что глупость Байдена может вызвать третью мировую войну

Илон Маск заявил, что глупость Байдена может вызвать третью мировую войну - РИА Новости, 05.04.2024

Илон Маск заявил, что глупость Байдена может вызвать третью мировую войну

Американский предприниматель Илон Маск назвал опасной вероятность третьей мировой, которая может быть вызвана глупостью президента США Джо Байдена. РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T12:21

2024-04-05T12:21

2024-04-05T12:43

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск назвал опасной вероятность третьей мировой, которая может быть вызвана глупостью президента США Джо Байдена. Маск обратил внимание на публикацию в соцсети Х ведущего политического шоу Бена Шапиро, заявившего, что "Байден спровоцирует третью мировую войну из-за своей крайней и полной глупости". По его словам, США готовы начать прямую войну с ядерной державой, приняв Украину в НАТО. "Это чрезвычайно опасно", - прокомментировал Маск заявление Шапиро.

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в мире, сша, украина, илон маск, джо байден, нато