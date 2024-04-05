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На приеме в Белом доме Байден рассказал о своем прозвище - РИА Новости, 05.04.2024
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09:32 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/bayden-1937960927.html
На приеме в Белом доме Байден рассказал о своем прозвище
На приеме в Белом доме Байден рассказал о своем прозвище - РИА Новости, 05.04.2024
На приеме в Белом доме Байден рассказал о своем прозвище
Президент США Джо Байден на приеме в честь Дня независимости Греции в Белом доме с участием видных представителей греко-американской общины представился как... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T09:32
2024-04-05T09:32
в мире
греция
сша
делавэр
джо байден
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АФИНЫ, 5 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден на приеме в честь Дня независимости Греции в Белом доме с участием видных представителей греко-американской общины представился как "Байденопулос". Его выступление транслировал Белый дом. Байден ранее в шутку говорил, что из-за любви к Греции его называют на греческий манер Байденопулос. "Я Джо Байденопулос", — сказал он на приеме под аплодисменты и одобрительные выкрики, сказав, что это его прозвище. Выступая на приеме, Байден сказал, что, когда ему было 29 лет, американцы греческого происхождения своими голосами и поддержкой помогли ему быть избранным сенатором от штата Делавэр, открыв тем самым путь к самому высокому посту на планете. "И это одна из причин, по которой я сегодня здесь, в вашем сообществе", — сказал Байден.
https://ria.ru/20240118/bayden-1922227711.html
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в мире, греция, сша, делавэр, джо байден
В мире, Греция, США, Делавэр, Джо Байден
На приеме в Белом доме Байден рассказал о своем прозвище

Байден представился Джо Байденопулосом на приеме в Белом доме с участием греков

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Джо Байден выступает с речью во время мероприятия предвыборной компании в Милуоки
Президент США Джо Байден выступает с речью во время мероприятия предвыборной компании в Милуоки - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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АФИНЫ, 5 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден на приеме в честь Дня независимости Греции в Белом доме с участием видных представителей греко-американской общины представился как "Байденопулос". Его выступление транслировал Белый дом.
Байден ранее в шутку говорил, что из-за любви к Греции его называют на греческий манер Байденопулос.
«
"Я Джо Байденопулос", — сказал он на приеме под аплодисменты и одобрительные выкрики, сказав, что это его прозвище.
Выступая на приеме, Байден сказал, что, когда ему было 29 лет, американцы греческого происхождения своими голосами и поддержкой помогли ему быть избранным сенатором от штата Делавэр, открыв тем самым путь к самому высокому посту на планете. "И это одна из причин, по которой я сегодня здесь, в вашем сообществе", — сказал Байден.
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