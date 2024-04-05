https://ria.ru/20240405/bayden-1937960927.html

На приеме в Белом доме Байден рассказал о своем прозвище

На приеме в Белом доме Байден рассказал о своем прозвище - РИА Новости, 05.04.2024

На приеме в Белом доме Байден рассказал о своем прозвище

Президент США Джо Байден на приеме в честь Дня независимости Греции в Белом доме с участием видных представителей греко-американской общины представился как... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T09:32

2024-04-05T09:32

2024-04-05T09:32

в мире

греция

сша

делавэр

джо байден

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АФИНЫ, 5 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден на приеме в честь Дня независимости Греции в Белом доме с участием видных представителей греко-американской общины представился как "Байденопулос". Его выступление транслировал Белый дом. Байден ранее в шутку говорил, что из-за любви к Греции его называют на греческий манер Байденопулос. "Я Джо Байденопулос", — сказал он на приеме под аплодисменты и одобрительные выкрики, сказав, что это его прозвище. Выступая на приеме, Байден сказал, что, когда ему было 29 лет, американцы греческого происхождения своими голосами и поддержкой помогли ему быть избранным сенатором от штата Делавэр, открыв тем самым путь к самому высокому посту на планете. "И это одна из причин, по которой я сегодня здесь, в вашем сообществе", — сказал Байден.

https://ria.ru/20240118/bayden-1922227711.html

греция

сша

делавэр

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, греция, сша, делавэр, джо байден