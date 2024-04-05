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Алиев заявил, что встреча США-ЕС-Армения вредит сотрудничеству на Кавказе - РИА Новости, 05.04.2024
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14:19 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/azerbaydzhan-1938048238.html
Алиев заявил, что встреча США-ЕС-Армения вредит сотрудничеству на Кавказе
Алиев заявил, что встреча США-ЕС-Армения вредит сотрудничеству на Кавказе - РИА Новости, 05.04.2024
Алиев заявил, что встреча США-ЕС-Армения вредит сотрудничеству на Кавказе
Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что трехсторонняя встреча США-ЕС-Армения в Брюсселе направлена против сотрудничества на Южном Кавказе и... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T14:19
2024-04-05T14:19
в мире
армения
брюссель
азербайджан
ильхам алиев
энтони блинкен
никол пашинян
евросоюз
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БАКУ, 5 апр – РИА Новости. Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что трехсторонняя встреча США-ЕС-Армения в Брюсселе направлена против сотрудничества на Южном Кавказе и преследует цель изоляции Азербайджана. Совместное заседание по сотрудничеству ЕС и США с Арменией проходит в пятницу в Брюсселе с участием госсекретаря США Энтони Блинкена, премьера Армении Никола Пашиняна, а также главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. "В настоящее время процессы в мире, в том числе на Южном Кавказе, развиваются в очень опасном направлении, и Баку справедливо выражает свою обеспокоенность по этому поводу. Трехсторонняя встреча США-ЕС- Армения направлена против сотрудничества на Южном Кавказе и преследует цель изоляции Азербайджана. Уготованный план для Южного Кавказа может привести в будущем к большой катастрофе", - сказал Алиев в пятницу в ходе встречи с главой делегации высшего законодательного органа Турции в Парламентской ассамблее НАТО Мевлютом Чавушоглу.
https://ria.ru/20231114/borrel-1909348804.html
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в мире, армения, брюссель, азербайджан, ильхам алиев, энтони блинкен, никол пашинян, евросоюз, еврокомиссия, нато
В мире, Армения, Брюссель, Азербайджан, Ильхам Алиев, Энтони Блинкен, Никол Пашинян, Евросоюз, Еврокомиссия, НАТО
Алиев заявил, что встреча США-ЕС-Армения вредит сотрудничеству на Кавказе

Президент Алиев: встреча США-ЕС-Армения противоречит сотрудничеству на Кавказе

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 5 апр – РИА Новости. Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что трехсторонняя встреча США-ЕС-Армения в Брюсселе направлена против сотрудничества на Южном Кавказе и преследует цель изоляции Азербайджана.
Совместное заседание по сотрудничеству ЕС и США с Арменией проходит в пятницу в Брюсселе с участием госсекретаря США Энтони Блинкена, премьера Армении Никола Пашиняна, а также главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
Азербайджан назвал неадекватными высказывания Борреля об Армении
14 ноября 2023, 13:21
"В настоящее время процессы в мире, в том числе на Южном Кавказе, развиваются в очень опасном направлении, и Баку справедливо выражает свою обеспокоенность по этому поводу. Трехсторонняя встреча США-ЕС- Армения направлена против сотрудничества на Южном Кавказе и преследует цель изоляции Азербайджана. Уготованный план для Южного Кавказа может привести в будущем к большой катастрофе", - сказал Алиев в пятницу в ходе встречи с главой делегации высшего законодательного органа Турции в Парламентской ассамблее НАТО Мевлютом Чавушоглу.
 
В миреАрменияБрюссельАзербайджанИльхам АлиевЭнтони БлинкенНикол ПашинянЕвросоюзЕврокомиссияНАТО
 
 
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