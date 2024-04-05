https://ria.ru/20240405/azerbaydzhan-1938048238.html

Алиев заявил, что встреча США-ЕС-Армения вредит сотрудничеству на Кавказе

Алиев заявил, что встреча США-ЕС-Армения вредит сотрудничеству на Кавказе - РИА Новости, 05.04.2024

Алиев заявил, что встреча США-ЕС-Армения вредит сотрудничеству на Кавказе

Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что трехсторонняя встреча США-ЕС-Армения в Брюсселе направлена против сотрудничества на Южном Кавказе и... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T14:19

2024-04-05T14:19

2024-04-05T14:19

в мире

армения

брюссель

азербайджан

ильхам алиев

энтони блинкен

никол пашинян

евросоюз

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БАКУ, 5 апр – РИА Новости. Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что трехсторонняя встреча США-ЕС-Армения в Брюсселе направлена против сотрудничества на Южном Кавказе и преследует цель изоляции Азербайджана. Совместное заседание по сотрудничеству ЕС и США с Арменией проходит в пятницу в Брюсселе с участием госсекретаря США Энтони Блинкена, премьера Армении Никола Пашиняна, а также главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. "В настоящее время процессы в мире, в том числе на Южном Кавказе, развиваются в очень опасном направлении, и Баку справедливо выражает свою обеспокоенность по этому поводу. Трехсторонняя встреча США-ЕС- Армения направлена против сотрудничества на Южном Кавказе и преследует цель изоляции Азербайджана. Уготованный план для Южного Кавказа может привести в будущем к большой катастрофе", - сказал Алиев в пятницу в ходе встречи с главой делегации высшего законодательного органа Турции в Парламентской ассамблее НАТО Мевлютом Чавушоглу.

https://ria.ru/20231114/borrel-1909348804.html

армения

брюссель

азербайджан

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в мире, армения, брюссель, азербайджан, ильхам алиев, энтони блинкен, никол пашинян, евросоюз, еврокомиссия, нато