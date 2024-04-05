https://ria.ru/20240405/ataka-1938114583.html

В Приднестровье беспилотник атаковал воинскую часть

В Приднестровье беспилотник атаковал воинскую часть - РИА Новости, 05.04.2024

В Приднестровье беспилотник атаковал воинскую часть

Беспилотник атаковал воинскую часть в Рыбницком районе Приднестровья, сообщила пресс-служба Министерства государственной безопасности непризнанной... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T18:01

2024-04-05T18:01

2024-04-05T18:41

происшествия

тирасполь

молдавия

приднестровская молдавская республика

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ТИРАСПОЛЬ, 5 апр — РИА Новости. Беспилотник атаковал воинскую часть в Рыбницком районе Приднестровья, сообщила пресс-служба Министерства государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики."В 14:35 дрон-камикадзе атаковал воинскую часть Министерства обороны ПМР в Рыбницком районе, в шести километрах от приднестровско-украинской границы. Целью была радиолокационная станция, которой были нанесены незначительные повреждения, жертв нет", — говорится в релизе.На месте работает следственно-оперативная группа, возбуждено уголовное дело.Похожая диверсия произошла 17 марта, когда в результате взрыва дрона-камикадзе начался пожар на территории одной из воинских частей в Тирасполе. Сгорел вертолет Ми-8.Как сообщало Министерство госбезопасности ПМР, иностранные специалисты готовят в Молдавии боевые группы, в которые входят в том числе украинцы, для совершения в Приднестровье терактов и диверсий на военных объектах.В конце февраля президент самопровозглашенной республики Вадим Красносельский обвинил власти Молдавии в геноциде приднестровцев. За 30 лет он насчитал четыре признака этого преступления: экономическое удушение, физическое уничтожение части народа, отказ в правовой защите, попытка насильственного насаждения языка.Съезд депутатов всех уровней ПМР принял резолюцию об обращении к России за помощью.

https://ria.ru/20240324/nato-1935488450.html

https://ria.ru/20240405/proigrysh-1937913422.html

тирасполь

молдавия

приднестровская молдавская республика

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происшествия, тирасполь, молдавия, приднестровская молдавская республика