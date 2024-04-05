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В Приднестровье беспилотник атаковал воинскую часть - РИА Новости, 05.04.2024
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18:01 05.04.2024 (обновлено: 18:41 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/ataka-1938114583.html
В Приднестровье беспилотник атаковал воинскую часть
В Приднестровье беспилотник атаковал воинскую часть - РИА Новости, 05.04.2024
В Приднестровье беспилотник атаковал воинскую часть
Беспилотник атаковал воинскую часть в Рыбницком районе Приднестровья, сообщила пресс-служба Министерства государственной безопасности непризнанной... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T18:01
2024-04-05T18:41
происшествия
тирасполь
молдавия
приднестровская молдавская республика
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ТИРАСПОЛЬ, 5 апр — РИА Новости. Беспилотник атаковал воинскую часть в Рыбницком районе Приднестровья, сообщила пресс-служба Министерства государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики."В 14:35 дрон-камикадзе атаковал воинскую часть Министерства обороны ПМР в Рыбницком районе, в шести километрах от приднестровско-украинской границы. Целью была радиолокационная станция, которой были нанесены незначительные повреждения, жертв нет", — говорится в релизе.На месте работает следственно-оперативная группа, возбуждено уголовное дело.Похожая диверсия произошла 17 марта, когда в результате взрыва дрона-камикадзе начался пожар на территории одной из воинских частей в Тирасполе. Сгорел вертолет Ми-8.Как сообщало Министерство госбезопасности ПМР, иностранные специалисты готовят в Молдавии боевые группы, в которые входят в том числе украинцы, для совершения в Приднестровье терактов и диверсий на военных объектах.В конце февраля президент самопровозглашенной республики Вадим Красносельский обвинил власти Молдавии в геноциде приднестровцев. За 30 лет он насчитал четыре признака этого преступления: экономическое удушение, физическое уничтожение части народа, отказ в правовой защите, попытка насильственного насаждения языка.Съезд депутатов всех уровней ПМР принял резолюцию об обращении к России за помощью.
https://ria.ru/20240324/nato-1935488450.html
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происшествия, тирасполь, молдавия, приднестровская молдавская республика
Происшествия, Тирасполь, Молдавия, Приднестровская Молдавская Республика
В Приднестровье беспилотник атаковал воинскую часть

В Приднестровье беспилотник атаковал воинскую часть в Рыбницком районе

© Фото опубликовано в Telegram-канале "Sputnik Молдова"Место атаки беспилотника в Приднестровье
Место атаки беспилотника в Приднестровье
© Фото опубликовано в Telegram-канале "Sputnik Молдова"
Место атаки беспилотника в Приднестровье
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ТИРАСПОЛЬ, 5 апр — РИА Новости. Беспилотник атаковал воинскую часть в Рыбницком районе Приднестровья, сообщила пресс-служба Министерства государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики.
"В 14:35 дрон-камикадзе атаковал воинскую часть Министерства обороны ПМР в Рыбницком районе, в шести километрах от приднестровско-украинской границы. Целью была радиолокационная станция, которой были нанесены незначительные повреждения, жертв нет", — говорится в релизе.
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На месте работает следственно-оперативная группа, возбуждено уголовное дело.
Похожая диверсия произошла 17 марта, когда в результате взрыва дрона-камикадзе начался пожар на территории одной из воинских частей в Тирасполе. Сгорел вертолет Ми-8.
Как сообщало Министерство госбезопасности ПМР, иностранные специалисты готовят в Молдавии боевые группы, в которые входят в том числе украинцы, для совершения в Приднестровье терактов и диверсий на военных объектах.
В конце февраля президент самопровозглашенной республики Вадим Красносельский обвинил власти Молдавии в геноциде приднестровцев. За 30 лет он насчитал четыре признака этого преступления: экономическое удушение, физическое уничтожение части народа, отказ в правовой защите, попытка насильственного насаждения языка.
Съезд депутатов всех уровней ПМР принял резолюцию об обращении к России за помощью.
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