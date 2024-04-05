Глава Ростовской области рассказал о последствиях атаки БПЛА
Голубев: после атаки БПЛА пострадала подстанция в Морозовском районе
© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 апр - РИА Новости. Подстанция в Морозовском районе Ростовской области после ночной атаки беспилотников получила незначительный ущерб, ремонтные работы завешаются, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.
"По уточненной информации в результате ночной атаки беспилотников в Морозовском районе никто из людей не пострадал. Подстанции нанесен незначительный ущерб", - говорится в сообщении.
Он также уточнил, что из-за повреждения линий электропередачи без энергоснабжения на утро оставались около 600 жителей района. В настоящий момент аварийные бригады "Россетей" завершают ремонтные работы. По данным Голубева, незначительные повреждения получило имущество граждан.
"В 16-квартирном доме выбиты стекла в нескольких квартирах. На частном подворье повреждено ограждение и хозпостройки. Жителям будет оказана помощь в восстановлении имущества", - сообщил губернатор Ростовской области.
По данным Минобороны, российские системы ПВО в ночь на пятницу сбили 44 украинских беспилотника над территорией Ростовской области. Как уточнял губернатор региона, цели были уничтожены в Морозовском районе области. В результате атаки была повреждена электроподстанция, нарушено энергоснабжение.
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