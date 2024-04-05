https://ria.ru/20240405/ataka-1937984106.html

Глава Ростовской области рассказал о последствиях атаки БПЛА

Глава Ростовской области рассказал о последствиях атаки БПЛА - РИА Новости, 05.04.2024

Глава Ростовской области рассказал о последствиях атаки БПЛА

Подстанция в Морозовском районе Ростовской области после ночной атаки беспилотников получила незначительный ущерб, ремонтные работы завешаются, сообщил... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T11:01

2024-04-05T11:01

2024-04-05T11:13

специальная военная операция на украине

ростовская область

морозовский район

василий голубев

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 апр - РИА Новости. Подстанция в Морозовском районе Ростовской области после ночной атаки беспилотников получила незначительный ущерб, ремонтные работы завешаются, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале."По уточненной информации в результате ночной атаки беспилотников в Морозовском районе никто из людей не пострадал. Подстанции нанесен незначительный ущерб", - говорится в сообщении.Он также уточнил, что из-за повреждения линий электропередачи без энергоснабжения на утро оставались около 600 жителей района. В настоящий момент аварийные бригады "Россетей" завершают ремонтные работы. По данным Голубева, незначительные повреждения получило имущество граждан."В 16-квартирном доме выбиты стекла в нескольких квартирах. На частном подворье повреждено ограждение и хозпостройки. Жителям будет оказана помощь в восстановлении имущества", - сообщил губернатор Ростовской области.По данным Минобороны, российские системы ПВО в ночь на пятницу сбили 44 украинских беспилотника над территорией Ростовской области. Как уточнял губернатор региона, цели были уничтожены в Морозовском районе области. В результате атаки была повреждена электроподстанция, нарушено энергоснабжение.

https://ria.ru/20240402/ii-1937273929.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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ростовская область, морозовский район, василий голубев, происшествия