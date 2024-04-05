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Запад пытается убедить Армению выйти из ЕАЭС и ОДКБ, заявили в МИД России - РИА Новости, 05.04.2024
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19:51 05.04.2024 (обновлено: 21:52 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/armeniya-1938134412.html
Запад пытается убедить Армению выйти из ЕАЭС и ОДКБ, заявили в МИД России
Запад пытается убедить Армению выйти из ЕАЭС и ОДКБ, заявили в МИД России - РИА Новости, 05.04.2024
Запад пытается убедить Армению выйти из ЕАЭС и ОДКБ, заявили в МИД России
США и Евросоюз добиваются выхода Армении из ОДКБ и ЕАЭС, а также вывода из республики российских пограничников, следует из заявления на сайте Министерства... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T19:51
2024-04-05T21:52
россия
армения
сша
одкб
евросоюз
евразийский экономический союз
в мире
никол пашинян
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. США и Евросоюз добиваются выхода Армении из ОДКБ и ЕАЭС, а также вывода из республики российских пограничников, следует из заявления на сайте Министерства иностранных дел. "Вашингтон и Брюссель — под эфемерные обещания — добиваются выхода Армении из ОДКБ и ЕАЭС, вывода российской военной базы и пограничников. Призываем руководство в Ереване не дать Западу обмануть себя и повести страну по ложному пути, чреватому возникновением вакуума безопасности, серьезных проблем в экономике и оттоком населения", — указали в ведомстве. В МИД подчеркнули, что Москва рассматривает прошедшую встречу премьер-министра Армении Никола Пашиняна с представителями Соединенных Штатов и ЕС как попытку коллективного Запада втянуть Южный Кавказ в геополитическое противостояние."Вмешательство внерегиональных сил, &lt;...&gt; стремление вбить клин между &lt;...&gt; соседями могут обернуться самыми негативными последствиями для стабильности, безопасности и экономического развития в регионе, спровоцировать появление новых разделительных линий, а также неконтролируемый рост напряженности", — заявили в министерстве.Там также отметили, что обещания поддержки со стороны Брюсселя нельзя сравнивать с многомиллиардными выгодами от сотрудничества с Россией в ЕАЭС и СНГ. Кроме того, в МИД считают, что США и Евросоюз надавили на Армению, поэтому она приостановила реализацию договоренностей, по многим из которых стороны почти пришли к общему решению."Запад не оставляет попыток разрушить фундаментальную основу армяно-азербайджанской нормализации — комплекс трехсторонних заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана 2020-2022 годов, предусматривающий меры по разблокированию транспортных и экономических связей, делимитации границы, подготовке мирного договора, укреплению доверия через контакты общественников и экспертов", — подчеркнули в дипломатическом ведомстве.Тем не менее Москва готова содействовать достижению мира между Ереваном и Баку и призывает придерживаться принципа "региональной ответственности", согласованного на втором заседании консультативной платформы "3+3" 23 октября прошлого года в Тегеране."Призываем внешних игроков уважать данные договоренности, а власти в Ереване при выстраивании внешнеполитической линии — учитывать озабоченности соседних государств", — резюмировали в министерстве. Обострение отношений с АрмениейВ последнее время Армения сокращает участие в организациях на пространстве бывшего СССР. Так, в октябре прошлого года премьер-министр Никол Пашинян не поехал на межправсоветы ЕАЭС и СНГ в Бишкек, а затем не появился на саммите СНГ. В ноябре он отказался принимать участие в саммите ОДКБ в Минске.Помимо этого, в середине февраля политик сообщил о приостановке членства в этом объединении. По его мнению, Договор о коллективной безопасности в отношении республики якобы не был выполнен, "в особенности в 2021-2022 годах". В марте Пашинян заявил, что республика может выйти из организации, если последняя не ответит на поднятые Ереваном вопросы, касающиеся суверенной территории страны.В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявления руководства Армении об ОДКБ оскорбительными и ультимативными. Как напомнили во внешнеполитическом ведомстве, в сентябре 2022-го по просьбе Еревана была оперативно сформирована и направлена в приграничные районы страны оценочная миссия секретариата и Объединенного штаба организации. По итогам Совет коллективной безопасности принял решение развернуть в республике мониторинговую миссию, но армянские власти отвергли его и предпочли пригласить псевдонаблюдателей из ЕС.Тем не менее Москва по-прежнему исходит из того, что Ереван продолжает оставаться полноправным членом ОДКБ со всеми вытекающими правами и обязательствами, подчеркнули в министерстве.
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россия, армения, сша, одкб, евросоюз, евразийский экономический союз, в мире, никол пашинян, энтони блинкен, еврокомиссия, мария захарова, снг
Россия, Армения, США, ОДКБ, Евросоюз, Евразийский экономический союз, В мире, Никол Пашинян, Энтони Блинкен, Еврокомиссия, Мария Захарова, СНГ
Запад пытается убедить Армению выйти из ЕАЭС и ОДКБ, заявили в МИД России

МИД РФ: США и ЕС пытаются убедить Армению выйти из ЕАЭС и ОДКБ

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. США и Евросоюз добиваются выхода Армении из ОДКБ и ЕАЭС, а также вывода из республики российских пограничников, следует из заявления на сайте Министерства иностранных дел.
"Вашингтон и Брюссель — под эфемерные обещания — добиваются выхода Армении из ОДКБ и ЕАЭС, вывода российской военной базы и пограничников. Призываем руководство в Ереване не дать Западу обмануть себя и повести страну по ложному пути, чреватому возникновением вакуума безопасности, серьезных проблем в экономике и оттоком населения", — указали в ведомстве.
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Вчера, 13:53
В МИД подчеркнули, что Москва рассматривает прошедшую встречу премьер-министра Армении Никола Пашиняна с представителями Соединенных Штатов и ЕС как попытку коллективного Запада втянуть Южный Кавказ в геополитическое противостояние.

Совместное заседание по сотрудничеству ЕС и США с Арменией прошло в пятницу в Брюсселе. Американскую сторону представлял госсекретарь Энтони Блинкен, европейскую — глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Последняя еще перед встречей пообещала выделить Еревану 270 миллионов евро на развитие на ближайшие четыре года.

"Вмешательство внерегиональных сил, <...> стремление вбить клин между <...> соседями могут обернуться самыми негативными последствиями для стабильности, безопасности и экономического развития в регионе, спровоцировать появление новых разделительных линий, а также неконтролируемый рост напряженности", — заявили в министерстве.
Там также отметили, что обещания поддержки со стороны Брюсселя нельзя сравнивать с многомиллиардными выгодами от сотрудничества с Россией в ЕАЭС и СНГ.
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Кроме того, в МИД считают, что США и Евросоюз надавили на Армению, поэтому она приостановила реализацию договоренностей, по многим из которых стороны почти пришли к общему решению.
"Запад не оставляет попыток разрушить фундаментальную основу армяно-азербайджанской нормализации — комплекс трехсторонних заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана 2020-2022 годов, предусматривающий меры по разблокированию транспортных и экономических связей, делимитации границы, подготовке мирного договора, укреплению доверия через контакты общественников и экспертов", — подчеркнули в дипломатическом ведомстве.
Тем не менее Москва готова содействовать достижению мира между Ереваном и Баку и призывает придерживаться принципа "региональной ответственности", согласованного на втором заседании консультативной платформы "3+3" 23 октября прошлого года в Тегеране.
"Призываем внешних игроков уважать данные договоренности, а власти в Ереване при выстраивании внешнеполитической линии — учитывать озабоченности соседних государств", — резюмировали в министерстве.
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Обострение отношений с Арменией

В последнее время Армения сокращает участие в организациях на пространстве бывшего СССР. Так, в октябре прошлого года премьер-министр Никол Пашинян не поехал на межправсоветы ЕАЭС и СНГ в Бишкек, а затем не появился на саммите СНГ. В ноябре он отказался принимать участие в саммите ОДКБ в Минске.
Помимо этого, в середине февраля политик сообщил о приостановке членства в этом объединении. По его мнению, Договор о коллективной безопасности в отношении республики якобы не был выполнен, "в особенности в 2021-2022 годах". В марте Пашинян заявил, что республика может выйти из организации, если последняя не ответит на поднятые Ереваном вопросы, касающиеся суверенной территории страны.
В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявления руководства Армении об ОДКБ оскорбительными и ультимативными. Как напомнили во внешнеполитическом ведомстве, в сентябре 2022-го по просьбе Еревана была оперативно сформирована и направлена в приграничные районы страны оценочная миссия секретариата и Объединенного штаба организации. По итогам Совет коллективной безопасности принял решение развернуть в республике мониторинговую миссию, но армянские власти отвергли его и предпочли пригласить псевдонаблюдателей из ЕС.
Тем не менее Москва по-прежнему исходит из того, что Ереван продолжает оставаться полноправным членом ОДКБ со всеми вытекающими правами и обязательствами, подчеркнули в министерстве.
МИД Армении - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
Армения назвала США и Европу основными партнерами
31 марта, 23:13
 
РоссияАрменияСШАОДКБЕвросоюзЕвразийский экономический союзВ миреНикол ПашинянЭнтони БлинкенЕврокомиссияМария ЗахароваСНГ
 
 
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