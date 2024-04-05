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Запад пытается превратить Армению в форпост на Кавказе, заявил Алиев - РИА Новости, 05.04.2024
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14:21 05.04.2024 (обновлено: 15:03 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/armeniya-1938048743.html
Запад пытается превратить Армению в форпост на Кавказе, заявил Алиев
Запад пытается превратить Армению в форпост на Кавказе, заявил Алиев - РИА Новости, 05.04.2024
Запад пытается превратить Армению в форпост на Кавказе, заявил Алиев
Попытки Запада превратить Армению в вооруженный форпост на Южном Кавказе в будущем приведут к негативным последствиям, заявил президент Азербайджана Ильхам... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T14:21
2024-04-05T15:03
в мире
армения
азербайджан
ильхам алиев
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БАКУ, 5 апр – РИА Новости. Попытки Запада превратить Армению в вооруженный форпост на Южном Кавказе в будущем приведут к негативным последствиям, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с главой делегации высшего законодательного органа Турции в Парламентской ассамблее НАТО Мевлютом Чавушоглу."Трехсторонняя встреча в Брюсселе между США, Европейским союзом и Арменией является очередным источником угрозы для Южного Кавказа. Однако в последние дни высокопоставленные лица США и Европейского союза в ходе телефонных переговоров, состоявшихся по их инициативе, пытались убедить нас, что эта встреча не против Азербайджана. Заявления Европейского парламента и Совета Европы, озвученные против Азербайджана с сентября прошлого года по настоящее время, а также попытки Запада превратить Армению в вооруженный форпост на Южном Кавказе в будущем приведут к негативным последствиям. Поэтому мы сделали заявления, чтобы предупредить об этом наших партнеров в США и Европе", - сказал Алиев.
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в мире, армения, азербайджан, ильхам алиев, нато
В мире, Армения, Азербайджан, Ильхам Алиев, НАТО
Запад пытается превратить Армению в форпост на Кавказе, заявил Алиев

Алиев: попытки Запада превратить Армению в форпост приведут к последствиям

© Фото : официальный сайт Президента Азербайджанской РеспубликиПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© Фото : официальный сайт Президента Азербайджанской Республики
Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
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БАКУ, 5 апр – РИА Новости. Попытки Запада превратить Армению в вооруженный форпост на Южном Кавказе в будущем приведут к негативным последствиям, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с главой делегации высшего законодательного органа Турции в Парламентской ассамблее НАТО Мевлютом Чавушоглу.
"Трехсторонняя встреча в Брюсселе между США, Европейским союзом и Арменией является очередным источником угрозы для Южного Кавказа. Однако в последние дни высокопоставленные лица США и Европейского союза в ходе телефонных переговоров, состоявшихся по их инициативе, пытались убедить нас, что эта встреча не против Азербайджана. Заявления Европейского парламента и Совета Европы, озвученные против Азербайджана с сентября прошлого года по настоящее время, а также попытки Запада превратить Армению в вооруженный форпост на Южном Кавказе в будущем приведут к негативным последствиям. Поэтому мы сделали заявления, чтобы предупредить об этом наших партнеров в США и Европе", - сказал Алиев.
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В миреАрменияАзербайджанИльхам АлиевНАТО
 
 
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