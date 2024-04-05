https://ria.ru/20240405/armeniya-1938048743.html

Запад пытается превратить Армению в форпост на Кавказе, заявил Алиев

Запад пытается превратить Армению в форпост на Кавказе, заявил Алиев - РИА Новости, 05.04.2024

Запад пытается превратить Армению в форпост на Кавказе, заявил Алиев

Попытки Запада превратить Армению в вооруженный форпост на Южном Кавказе в будущем приведут к негативным последствиям, заявил президент Азербайджана Ильхам... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T14:21

2024-04-05T14:21

2024-04-05T15:03

в мире

армения

азербайджан

ильхам алиев

нато

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БАКУ, 5 апр – РИА Новости. Попытки Запада превратить Армению в вооруженный форпост на Южном Кавказе в будущем приведут к негативным последствиям, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с главой делегации высшего законодательного органа Турции в Парламентской ассамблее НАТО Мевлютом Чавушоглу."Трехсторонняя встреча в Брюсселе между США, Европейским союзом и Арменией является очередным источником угрозы для Южного Кавказа. Однако в последние дни высокопоставленные лица США и Европейского союза в ходе телефонных переговоров, состоявшихся по их инициативе, пытались убедить нас, что эта встреча не против Азербайджана. Заявления Европейского парламента и Совета Европы, озвученные против Азербайджана с сентября прошлого года по настоящее время, а также попытки Запада превратить Армению в вооруженный форпост на Южном Кавказе в будущем приведут к негативным последствиям. Поэтому мы сделали заявления, чтобы предупредить об этом наших партнеров в США и Европе", - сказал Алиев.

https://ria.ru/20240321/nato-1934533033.html

армения

азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, армения, азербайджан, ильхам алиев, нато