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Милей назвал альянс с США лучшей защитой суверенитета Аргентины - РИА Новости, 05.04.2024
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15:10 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/argentina-1938064366.html
Милей назвал альянс с США лучшей защитой суверенитета Аргентины
Милей назвал альянс с США лучшей защитой суверенитета Аргентины - РИА Новости, 05.04.2024
Милей назвал альянс с США лучшей защитой суверенитета Аргентины
Лучшее средство защиты суверенитета Аргентины - это укрепление альянса с США, считает президент латиноамериканской страны Хавьер Милей. РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T15:10
2024-04-05T15:10
в мире
сша
аргентина
хавьер милей
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БУЭНОС-АЙРЕС, 5 апр - РИА Новости. Лучшее средство защиты суверенитета Аргентины - это укрепление альянса с США, считает президент латиноамериканской страны Хавьер Милей. В ночь на пятницу он провел встречу с главой Южного командования США, генералом Лаурой Ричардсон, прибывшей в Аргентину. Встреча проходила на военно-морской базе в Ушуае - самой южной части континента, откуда можно отправиться в Антарктиду. "Сегодня лучшее средство для защиты нашего суверенитета - это укрепление альянса с США и всеми странами мира, защищающими свободу", - сказал Милей. "Мы признательны за визит генерала Ричардсон и поддержку США. Надеемся, что эти первые шаги станут началом особых отношений между обеими странами, которые позволят, чтобы дерево свободы пустило корни во всех уголках планеты", - добавил он.
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в мире, сша, аргентина, хавьер милей
В мире, США, Аргентина, Хавьер Милей
Милей назвал альянс с США лучшей защитой суверенитета Аргентины

Милей назвал альянс с США лучшим средством для защиты суверенитета Аргентины

© AP Photo / Gustavo GarelloПрезидент Аргентины Хавьер Милей
Президент Аргентины Хавьер Милей - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© AP Photo / Gustavo Garello
Президент Аргентины Хавьер Милей. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 5 апр - РИА Новости. Лучшее средство защиты суверенитета Аргентины - это укрепление альянса с США, считает президент латиноамериканской страны Хавьер Милей.
В ночь на пятницу он провел встречу с главой Южного командования США, генералом Лаурой Ричардсон, прибывшей в Аргентину. Встреча проходила на военно-морской базе в Ушуае - самой южной части континента, откуда можно отправиться в Антарктиду.
"Сегодня лучшее средство для защиты нашего суверенитета - это укрепление альянса с США и всеми странами мира, защищающими свободу", - сказал Милей.
"Мы признательны за визит генерала Ричардсон и поддержку США. Надеемся, что эти первые шаги станут началом особых отношений между обеими странами, которые позволят, чтобы дерево свободы пустило корни во всех уголках планеты", - добавил он.
Хавьер Милей - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
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В миреСШААргентинаХавьер Милей
 
 
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