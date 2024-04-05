https://ria.ru/20240405/argentina-1938064366.html

Милей назвал альянс с США лучшей защитой суверенитета Аргентины

Милей назвал альянс с США лучшей защитой суверенитета Аргентины - РИА Новости, 05.04.2024

Милей назвал альянс с США лучшей защитой суверенитета Аргентины

Лучшее средство защиты суверенитета Аргентины - это укрепление альянса с США, считает президент латиноамериканской страны Хавьер Милей. РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T15:10

2024-04-05T15:10

2024-04-05T15:10

в мире

сша

аргентина

хавьер милей

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БУЭНОС-АЙРЕС, 5 апр - РИА Новости. Лучшее средство защиты суверенитета Аргентины - это укрепление альянса с США, считает президент латиноамериканской страны Хавьер Милей. В ночь на пятницу он провел встречу с главой Южного командования США, генералом Лаурой Ричардсон, прибывшей в Аргентину. Встреча проходила на военно-морской базе в Ушуае - самой южной части континента, откуда можно отправиться в Антарктиду. "Сегодня лучшее средство для защиты нашего суверенитета - это укрепление альянса с США и всеми странами мира, защищающими свободу", - сказал Милей. "Мы признательны за визит генерала Ричардсон и поддержку США. Надеемся, что эти первые шаги станут началом особых отношений между обеими странами, которые позволят, чтобы дерево свободы пустило корни во всех уголках планеты", - добавил он.

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сша

аргентина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, аргентина, хавьер милей