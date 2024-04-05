https://ria.ru/20240405/argentina-1938064366.html
Милей назвал альянс с США лучшей защитой суверенитета Аргентины
Милей назвал альянс с США лучшей защитой суверенитета Аргентины - РИА Новости, 05.04.2024
Милей назвал альянс с США лучшей защитой суверенитета Аргентины
Лучшее средство защиты суверенитета Аргентины - это укрепление альянса с США, считает президент латиноамериканской страны Хавьер Милей. РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T15:10
2024-04-05T15:10
2024-04-05T15:10
в мире
сша
аргентина
хавьер милей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0a/1914966376_0:44:2263:1317_1920x0_80_0_0_3c4a9174378c86a09aa28c2dee5f59f6.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 5 апр - РИА Новости. Лучшее средство защиты суверенитета Аргентины - это укрепление альянса с США, считает президент латиноамериканской страны Хавьер Милей. В ночь на пятницу он провел встречу с главой Южного командования США, генералом Лаурой Ричардсон, прибывшей в Аргентину. Встреча проходила на военно-морской базе в Ушуае - самой южной части континента, откуда можно отправиться в Антарктиду. "Сегодня лучшее средство для защиты нашего суверенитета - это укрепление альянса с США и всеми странами мира, защищающими свободу", - сказал Милей. "Мы признательны за визит генерала Ричардсон и поддержку США. Надеемся, что эти первые шаги станут началом особых отношений между обеими странами, которые позволят, чтобы дерево свободы пустило корни во всех уголках планеты", - добавил он.
https://ria.ru/20240307/miley-1931667545.html
сша
аргентина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0a/1914966376_73:0:2081:1506_1920x0_80_0_0_e708be64cdbb12cde4e668a8729852d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, аргентина, хавьер милей
В мире, США, Аргентина, Хавьер Милей
Милей назвал альянс с США лучшей защитой суверенитета Аргентины
Милей назвал альянс с США лучшим средством для защиты суверенитета Аргентины
БУЭНОС-АЙРЕС, 5 апр - РИА Новости. Лучшее средство защиты суверенитета Аргентины - это укрепление альянса с США, считает президент латиноамериканской страны Хавьер Милей.
В ночь на пятницу он провел встречу с главой Южного командования США, генералом Лаурой Ричардсон, прибывшей в Аргентину. Встреча проходила на военно-морской базе в Ушуае - самой южной части континента, откуда можно отправиться в Антарктиду
.
"Сегодня лучшее средство для защиты нашего суверенитета - это укрепление альянса с США и всеми странами мира, защищающими свободу", - сказал Милей.
"Мы признательны за визит генерала Ричардсон и поддержку США. Надеемся, что эти первые шаги станут началом особых отношений между обеими странами, которые позволят, чтобы дерево свободы пустило корни во всех уголках планеты", - добавил он.