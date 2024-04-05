https://ria.ru/20240405/arest-1938133890.html
В Москве арестовали двух сотрудников полиции по делу о незаконной миграции
В Москве арестовали двух сотрудников полиции по делу о незаконной миграции - РИА Новости, 05.04.2024
В Москве арестовали двух сотрудников полиции по делу о незаконной миграции
Щербинский суд Москвы в пятницу заключил в СИЗО еще двух сотрудников полиции отдела "Коммунарский" по делу о незаконной миграции, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T19:45
2024-04-05T19:45
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Щербинский суд Москвы в пятницу заключил в СИЗО еще двух сотрудников полиции отдела "Коммунарский" по делу о незаконной миграции, сообщили РИА Новости в суде. "В отношении Магана Вадима Николаевича и Омельяновича Сергея Александровича избрана мера пресечения (содержания) под стражей сроком на 1 месяц 29 суток, то есть до 2 июня 2024 года", - сказала собеседница агентства. Она добавила, что дело связано с организацией незаконной миграции. Ранее в пятницу этот же суд арестовал бывшего главу отдела полиции "Коммунарский" Андрея Тургенева. Он обвиняется в превышении должных полномочий из корыстной или личной заинтересованности (пункт "е" части 3 статьи 286 УК РФ). В четверг московская полиция объявила об увольнении Тургенева из органов и начале служебной проверки в отношении его бывшего подчиненного. Официально детали не раскрывались. Тургеневу грозит до 10 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20240405/reyd-1937943874.html
https://ria.ru/20240404/migratsiya-1937766457.html
https://ria.ru/20240402/organizator-1937356779.html
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве арестовали двух сотрудников полиции по делу о незаконной миграции
Суд в Москве арестовал двух сотрудников полиции по делу о незаконной миграции
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Щербинский суд Москвы в пятницу заключил в СИЗО еще двух сотрудников полиции отдела "Коммунарский" по делу о незаконной миграции, сообщили РИА Новости в суде.
"В отношении Магана Вадима Николаевича и Омельяновича Сергея Александровича избрана мера пресечения (содержания) под стражей сроком на 1 месяц 29 суток, то есть до 2 июня 2024 года", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что дело связано с организацией незаконной миграции.
Ранее в пятницу этот же суд арестовал бывшего главу отдела полиции "Коммунарский" Андрея Тургенева.
Он обвиняется в превышении должных полномочий из корыстной или личной заинтересованности (пункт "е" части 3 статьи 286 УК РФ
).
В четверг московская полиция объявила об увольнении Тургенева из органов и начале служебной проверки в отношении его бывшего подчиненного. Официально детали не раскрывались. Тургеневу грозит до 10 лет лишения свободы.