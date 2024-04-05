https://ria.ru/20240405/arest-1938133890.html

В Москве арестовали двух сотрудников полиции по делу о незаконной миграции

В Москве арестовали двух сотрудников полиции по делу о незаконной миграции - РИА Новости, 05.04.2024

В Москве арестовали двух сотрудников полиции по делу о незаконной миграции

Щербинский суд Москвы в пятницу заключил в СИЗО еще двух сотрудников полиции отдела "Коммунарский" по делу о незаконной миграции, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T19:45

2024-04-05T19:45

2024-04-05T19:45

происшествия

москва

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_591:347:3092:1754_1920x0_80_0_0_7f85f38d993c1ecf079f5b3c52aadc24.jpg

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Щербинский суд Москвы в пятницу заключил в СИЗО еще двух сотрудников полиции отдела "Коммунарский" по делу о незаконной миграции, сообщили РИА Новости в суде. "В отношении Магана Вадима Николаевича и Омельяновича Сергея Александровича избрана мера пресечения (содержания) под стражей сроком на 1 месяц 29 суток, то есть до 2 июня 2024 года", - сказала собеседница агентства. Она добавила, что дело связано с организацией незаконной миграции. Ранее в пятницу этот же суд арестовал бывшего главу отдела полиции "Коммунарский" Андрея Тургенева. Он обвиняется в превышении должных полномочий из корыстной или личной заинтересованности (пункт "е" части 3 статьи 286 УК РФ). В четверг московская полиция объявила об увольнении Тургенева из органов и начале служебной проверки в отношении его бывшего подчиненного. Официально детали не раскрывались. Тургеневу грозит до 10 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20240405/reyd-1937943874.html

https://ria.ru/20240404/migratsiya-1937766457.html

https://ria.ru/20240402/organizator-1937356779.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия