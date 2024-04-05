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В Москве арестовали бывшего начальника ОВД "Коммунарский"
В Москве арестовали бывшего начальника ОВД "Коммунарский" - РИА Новости, 05.04.2024
В Москве арестовали бывшего начальника ОВД "Коммунарский"
Щербинский суд Москвы в пятницу заключил в СИЗО бывшего начальника отдела полиции "Коммунарский" Андрея Тургенева по делу о незаконной миграции, сообщили РИА... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T18:30
2024-04-05T18:30
2024-04-05T18:31
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Щербинский суд Москвы в пятницу заключил в СИЗО бывшего начальника отдела полиции "Коммунарский" Андрея Тургенева по делу о незаконной миграции, сообщили РИА Новости в суде."Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании Тургеневу меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала собеседница агентства.Тургеневу вменяется превышение должных полномочий из корыстной или личной заинтересованности (пункт "е" части 3 статьи 286 УК РФ). Как в свою очередь рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, Тургенев проходит по уголовному делу, связанному с каналом незаконной миграции.В четверг московская полиция объявила об увольнении Тургенева из органов и начале служебной проверки в отношении его бывшего подчиненного. Официально детали не раскрывались. Тургеневу грозит до 10 лет лишения свободы.
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В Москве арестовали бывшего начальника ОВД "Коммунарский"
В Москве арестовали экс-начальника ОВД "Коммунарский" за превышение полномочий