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В Алтайском крае начались выплаты пострадавшим от паводка
В Алтайском крае начались выплаты пострадавшим от паводка - РИА Новости, 05.04.2024
В Алтайском крае начались выплаты пострадавшим от паводка
В Алтайском крае начались выплаты пострадавшим от паводка, сообщила пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T09:57
2024-04-05T09:57
2024-04-05T10:29
происшествия
жилье
алтайский край
весенние паводки
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БАРНАУЛ, 5 апр — РИА Новости. В Алтайском крае начались выплаты пострадавшим от паводка, сообщила пресс-служба регионального правительства."Сегодня, 5 апреля, первые выплаты получат жители Михайловского, Благовещенского, Немецкого национального, Первомайского, Романовского и Волчихинского районов Алтайского края. <…> Вчера в ведомство из этих районов поступили первые заявления на общую сумму порядка 800 тысяч рублей. Все они оперативно рассмотрены, деньги уже направлены получателям", — говорится в релизе. Перечислять средства будут ежедневно по мере поступления заявлений, уточнили в правительстве.В регионе подписали распоряжение об оказании единовременной материальной помощи людям, чьи домовладения пострадали от первой волны паводка. Тридцать тысяч рублей выплатят собственникам или постоянно проживающим гражданам, дома которых затопило выше уровня пола. В случае затопления земельного участка, ограничивающего доступ в дом, положено десять тысяч рублей.В Алтайском крае из-за наводнения действует режим чрезвычайной ситуации.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жилье, алтайский край, весенние паводки
Происшествия, Жилье, Алтайский край, Весенние паводки
В Алтайском крае начались выплаты пострадавшим от паводка
Пострадавшим от паводка жителям Алтайского края поступили первые выплаты
БАРНАУЛ, 5 апр — РИА Новости.
В Алтайском крае начались выплаты пострадавшим от паводка, сообщила пресс-служба
регионального правительства.
"Сегодня, 5 апреля, первые выплаты получат жители Михайловского, Благовещенского, Немецкого национального, Первомайского, Романовского и Волчихинского районов Алтайского края. <…> Вчера в ведомство из этих районов поступили первые заявления на общую сумму порядка 800 тысяч рублей. Все они оперативно рассмотрены, деньги уже направлены получателям", — говорится в релизе.
Перечислять средства будут ежедневно по мере поступления заявлений, уточнили в правительстве.
В регионе подписали распоряжение об оказании единовременной материальной помощи людям, чьи домовладения пострадали от первой волны паводка. Тридцать тысяч рублей выплатят собственникам или постоянно проживающим гражданам, дома которых затопило выше уровня пола. В случае затопления земельного участка, ограничивающего доступ в дом, положено десять тысяч рублей.
В Алтайском крае из-за наводнения действует режим чрезвычайной ситуации.