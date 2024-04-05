https://ria.ru/20240405/altay-1937965080.html

В Алтайском крае начались выплаты пострадавшим от паводка

В Алтайском крае начались выплаты пострадавшим от паводка - РИА Новости, 05.04.2024

В Алтайском крае начались выплаты пострадавшим от паводка

В Алтайском крае начались выплаты пострадавшим от паводка, сообщила пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T09:57

2024-04-05T09:57

2024-04-05T10:29

происшествия

жилье

алтайский край

весенние паводки

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1f/1936951876_0:228:960:768_1920x0_80_0_0_409ec32beca5c0d0160a4d927f18af05.jpg

БАРНАУЛ, 5 апр — РИА Новости. В Алтайском крае начались выплаты пострадавшим от паводка, сообщила пресс-служба регионального правительства."Сегодня, 5 апреля, первые выплаты получат жители Михайловского, Благовещенского, Немецкого национального, Первомайского, Романовского и Волчихинского районов Алтайского края. <…> Вчера в ведомство из этих районов поступили первые заявления на общую сумму порядка 800 тысяч рублей. Все они оперативно рассмотрены, деньги уже направлены получателям", — говорится в релизе. Перечислять средства будут ежедневно по мере поступления заявлений, уточнили в правительстве.В регионе подписали распоряжение об оказании единовременной материальной помощи людям, чьи домовладения пострадали от первой волны паводка. Тридцать тысяч рублей выплатят собственникам или постоянно проживающим гражданам, дома которых затопило выше уровня пола. В случае затопления земельного участка, ограничивающего доступ в дом, положено десять тысяч рублей.В Алтайском крае из-за наводнения действует режим чрезвычайной ситуации.

https://ria.ru/20240404/luzha-1937865179.html

алтайский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, жилье, алтайский край, весенние паводки