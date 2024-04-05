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В Петербурге задержали афериста, укравшего 25 миллионов рублей - РИА Новости, 05.04.2024
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17:00 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/aferist-1938093343.html
В Петербурге задержали афериста, укравшего 25 миллионов рублей
В Петербурге задержали афериста, укравшего 25 миллионов рублей - РИА Новости, 05.04.2024
В Петербурге задержали афериста, укравшего 25 миллионов рублей
Аферист из Псковской области, укравший 25 миллионов рублей у фирмы, заказавшей партию тактических перчаток, задержан в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T17:00
2024-04-05T17:00
происшествия
санкт-петербург
псковская область
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 апр - РИА Новости. Аферист из Псковской области, укравший 25 миллионов рублей у фирмы, заказавшей партию тактических перчаток, задержан в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти. "Третьего апреля сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России задержан 38-летний житель Псковской области, подозреваемый в мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности", - сообщает пресс-служба. Оперативники установили, что фигурант был осведомлен о многомиллионном контракте, заключенном между двумя организациями на поставку тактических перчаток. "Злоумышленник, выступая в роли субподрядчика, ввел в заблуждение руководство одной из компаний и получил от нее аванс по контракту в размере 25 миллионов рублей", - говорится в сообщении регионального главка. Отмечается, что товар он не доставил, а авансовые деньги за него вывел через подконтрольные ему организации. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). В пресс-службе добавили, что подозреваемый в прошлом уже имел судимость за контрабанду алкогольной продукции.
https://ria.ru/20240216/aferisty-1927832556.html
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происшествия, санкт-петербург, псковская область, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Псковская область, Россия
В Петербурге задержали афериста, укравшего 25 миллионов рублей

МВД: в Петербурге задержали афериста, укравшего 25 миллионов рублей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 апр - РИА Новости. Аферист из Псковской области, укравший 25 миллионов рублей у фирмы, заказавшей партию тактических перчаток, задержан в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти.
"Третьего апреля сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России задержан 38-летний житель Псковской области, подозреваемый в мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности", - сообщает пресс-служба.
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Оперативники установили, что фигурант был осведомлен о многомиллионном контракте, заключенном между двумя организациями на поставку тактических перчаток.
"Злоумышленник, выступая в роли субподрядчика, ввел в заблуждение руководство одной из компаний и получил от нее аванс по контракту в размере 25 миллионов рублей", - говорится в сообщении регионального главка.
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Отмечается, что товар он не доставил, а авансовые деньги за него вывел через подконтрольные ему организации. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
В пресс-службе добавили, что подозреваемый в прошлом уже имел судимость за контрабанду алкогольной продукции.
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