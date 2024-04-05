https://ria.ru/20240405/aferist-1938093343.html

В Петербурге задержали афериста, укравшего 25 миллионов рублей

В Петербурге задержали афериста, укравшего 25 миллионов рублей - РИА Новости, 05.04.2024

В Петербурге задержали афериста, укравшего 25 миллионов рублей

Аферист из Псковской области, укравший 25 миллионов рублей у фирмы, заказавшей партию тактических перчаток, задержан в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T17:00

2024-04-05T17:00

2024-04-05T17:00

происшествия

санкт-петербург

псковская область

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811251889_0:0:3378:1900_1920x0_80_0_0_1500c1803e9651636a61d67910eeeb26.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 апр - РИА Новости. Аферист из Псковской области, укравший 25 миллионов рублей у фирмы, заказавшей партию тактических перчаток, задержан в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти. "Третьего апреля сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России задержан 38-летний житель Псковской области, подозреваемый в мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности", - сообщает пресс-служба. Оперативники установили, что фигурант был осведомлен о многомиллионном контракте, заключенном между двумя организациями на поставку тактических перчаток. "Злоумышленник, выступая в роли субподрядчика, ввел в заблуждение руководство одной из компаний и получил от нее аванс по контракту в размере 25 миллионов рублей", - говорится в сообщении регионального главка. Отмечается, что товар он не доставил, а авансовые деньги за него вывел через подконтрольные ему организации. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). В пресс-службе добавили, что подозреваемый в прошлом уже имел судимость за контрабанду алкогольной продукции.

https://ria.ru/20240216/aferisty-1927832556.html

https://ria.ru/20240320/podzhog-1934400360.html

https://ria.ru/20240212/arest-1926836839.html

санкт-петербург

псковская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, псковская область, россия