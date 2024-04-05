https://ria.ru/20240405/afera-1938097478.html

В Челябинской области будут судить трех мужчин за аферу с выводом денег

В Челябинской области будут судить трех мужчин за аферу с выводом денег - РИА Новости, 05.04.2024

В Челябинской области будут судить трех мужчин за аферу с выводом денег

В Челябинской области трое аферистов перевели через фиктивные организации на иностранные счета свыше 3 миллиардов рублей, их ждет суд, сообщила представитель... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T17:17

2024-04-05T17:17

2024-04-05T17:17

происшествия

россия

челябинская область

магнитогорск

ирина волк

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. В Челябинской области трое аферистов перевели через фиктивные организации на иностранные счета свыше 3 миллиардов рублей, их ждет суд, сообщила представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, житель Магнитогорска организовал криминальный бизнес и вовлек в него двух земляков, они выводили деньги через "16 фиктивных организаций, зарегистрированных на подставных лиц в РФ, и 12 подконтрольных коммерческих структур в странах ближнего зарубежья". "Предоставляя кредитным организациям недостоверные сведения, соучастники перевели на иностранные счета свыше 3 млрд рублей. В подложных документах они указывали, что якобы оплачивают поступающие из-за рубежа товары", - рассказала Волк. Возбуждены уголовные дела по признакам 16 преступлений по части 3 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере), которые соединены в одно производство. "В настоящее время уголовное дело, объем которого составил 430 томов, с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Правобережный районный суд Магнитогорска Челябинской области для рассмотрения по существу", – добавила представитель ведомства.

https://ria.ru/20240405/aferist-1938093343.html

https://ria.ru/20240320/podzhog-1934400360.html

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происшествия, россия, челябинская область, магнитогорск, ирина волк