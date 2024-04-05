https://ria.ru/20240405/abrams-1938052471.html

Появилось видео уничтожения FPV-дронами танка Abrams с динамической защитой

Появилось видео уничтожения FPV-дронами танка Abrams с динамической защитой - РИА Новости, 05.04.2024

Появилось видео уничтожения FPV-дронами танка Abrams с динамической защитой

Американский танк Abrams с установленной на нем динамической защитой ARAT-1 был уничтожен двумя FPV-дронами расчета БПЛА группировки войск "Центр", это следует... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T14:32

2024-04-05T14:32

2024-04-05T14:45

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ЛУГАНСК, 5 апр – РИА Новости. Американский танк Abrams с установленной на нем динамической защитой ARAT-1 был уничтожен двумя FPV-дронами расчета БПЛА группировки войск "Центр", это следует из видео, оказавшегося в распоряжении РИА Новости. ARAT — это система динамической защиты, специально созданная для боевых машин М1А1 и М1А2 Abrams после войны в Ираке 2004 года. Она основана на блоках динамической защиты Bradley Reactive Armor Tiles (BRAT), которая предназначена для БМП Bradley. Согласно открытым публикациям в украинском сегменте интернета, изначально поставленные на Украину танки M1A1SA Abrams и БМП Bradley не имели динамической защиты. Однако в начале 2024 года появились кадры, на которых блоки ARAT-1 первого поколения были установлены на фартуках корпуса танка. Предполагалось, что такая защита сможет дополнительно защитить ходовую часть Abrams от ударов. "Это один из подбитых группировкой войск "Центр" танков под Авдеевкой. Конкретно этот был уничтожен несколько недель назад. Вы можете увидеть на замедленном повторе американскую динамическую защиту ARAT-1, она установлена на фартуках корпуса Abrams. Однако, несмотря на данную защиту гусениц и катков, наши операторы дронов остановили американский танк. А вторым дроном его добили. На замедленном повторе даже виден стоящий рядом в недоумении экипаж", - рассказал РИА Новости источник в Минобороны РФ, комментируя видео уничтожения американского танка. Минобороны РФ сообщало об уничтожении в ходе СВО шести танков Abrams.

https://ria.ru/20240301/abrams-1930588052.html

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Уничтожение под Авдеевкой танка Abrams с динамической защитой ARAT-1 На подбитом несколько недель назад под Авдеевкой американском танке Abrams была установлена динамическая защита ARAT-1. Согласно открытым данным, изначально поставленные на Украину танки M1A1SA Abrams и БМП Bradley не имели динамической защиты. Однако в начале 2024 появились кадры, на которых блоки ARAT были установлены на фартуках корпуса танка. Предполагалось, что они смогут дополнительно защитить ходовую часть Abrams. Но, судя по видео, в этом случае защита не помогла: танк был уничтожен двумя FPV-дронами расчета БПЛА группировки войск "Центр". 2024-04-05T14:32 true PT0M32S

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