https://ria.ru/20240404/zhivotnye-1937882263.html

Животные на природных территориях Москвы начали менять окрас

Животные на природных территориях Москвы начали менять окрас - РИА Новости, 04.04.2024

Животные на природных территориях Москвы начали менять окрас

Специалисты департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы заметили на природных территориях Москвы зверей, которые начали менять окрас,... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T18:03

2024-04-04T18:03

2024-04-04T18:03

общество

городское хозяйство москвы

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/04/1937880126_88:0:1190:620_1920x0_80_0_0_82fdc512b4f1545c003b26ea4dc21636.jpg

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Специалисты департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы заметили на природных территориях Москвы зверей, которые начали менять окрас, сообщается в Telegram-канале ведомства. "Специалисты Департамента заметили на природных территориях зверей, которые начали менять окрас. Помимо возвращения перелетных птиц и начала цветения раннецветущих растений, сезонное изменение окраски животных является одним из признаков смены времени года", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что линька у млекопитающих происходит весной и осенью. Животные меняют окраску для маскировки, чтобы адаптироваться к окружающей среде и скрыться от хищников.

https://ria.ru/20231112/karta-1908968410.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, городское хозяйство москвы, москва