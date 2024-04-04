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Животные на природных территориях Москвы начали менять окрас - РИА Новости, 04.04.2024
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18:03 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/zhivotnye-1937882263.html
Животные на природных территориях Москвы начали менять окрас
Животные на природных территориях Москвы начали менять окрас - РИА Новости, 04.04.2024
Животные на природных территориях Москвы начали менять окрас
Специалисты департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы заметили на природных территориях Москвы зверей, которые начали менять окрас,... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T18:03
2024-04-04T18:03
общество
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Специалисты департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы заметили на природных территориях Москвы зверей, которые начали менять окрас, сообщается в Telegram-канале ведомства. "Специалисты Департамента заметили на природных территориях зверей, которые начали менять окрас. Помимо возвращения перелетных птиц и начала цветения раннецветущих растений, сезонное изменение окраски животных является одним из признаков смены времени года", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что линька у млекопитающих происходит весной и осенью. Животные меняют окраску для маскировки, чтобы адаптироваться к окружающей среде и скрыться от хищников.
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общество, городское хозяйство москвы, москва
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва
Животные на природных территориях Москвы начали менять окрас

Животные на природных территориях Москвы начали менять сезонный окрас

© Природа Москвы/TelegramЛинька у ласки на природных территориях Москвы
Линька у ласки на природных территориях Москвы
© Природа Москвы/Telegram
Линька у ласки на природных территориях Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Специалисты департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы заметили на природных территориях Москвы зверей, которые начали менять окрас, сообщается в Telegram-канале ведомства.
«
"Специалисты Департамента заметили на природных территориях зверей, которые начали менять окрас. Помимо возвращения перелетных птиц и начала цветения раннецветущих растений, сезонное изменение окраски животных является одним из признаков смены времени года", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что линька у млекопитающих происходит весной и осенью. Животные меняют окраску для маскировки, чтобы адаптироваться к окружающей среде и скрыться от хищников.
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